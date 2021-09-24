【時報編譯張朝欽綜合外電報導】根據歐盟執委會周四提出的一項草案，歐盟希望為行動手機、平板電腦以及耳機建立一個共同的充電埠規格。歐盟此一行動，預計將對蘋果產生較大的衝擊。

該提案已經醞釀了10多年，歐盟官員宣稱將帶來環境效益，用戶無須為不同的行動裝置添購規格不相同的充電器，每年並可為用戶節省2.5億歐元(約2.9億美元)。

根據執委會的提案，USB Type-C連接器將成為所有智慧型手機、平板電腦、相機、耳機、行動喇叭、手持影音遊戲機等3C行動產品的充電埠標準；另外，電源充電器也將與電子裝置分開和獨立販售。

執委會將在不久修訂其相關的生態設計法規，讓外部的充電電源能夠具有相互操作和兼容性。

預計歐盟新措施將為蘋果帶來較大的衝擊，因為蘋果裝置使用的Lightning充電埠規格不相容於Type-C。歐盟官員表示，並沒有把矛頭對準蘋果，因為經過10多年的談判，與數家公司仍無法就共同的解決方案達成一致性。而歐盟的談判工作，已經將充電器種類從最早的30多種降低到3種。

蘋果在聲明中表示，嚴格的監管，要求僅一種連接器，這會扼殺創新，而不是鼓勵創新，此將回過頭來傷害歐洲和全球消費者。蘋果對24個月的過渡期表示擔憂，但表示一旦通過該法，將會遵守法律。

執委會產業部門主管Thierry Breton將蘋果的言論斥責為「老話重談」。Breton在周四記者會上指出，多根不同的電線令人難以接受，他的工作就是盡可能地殺死這些「海蛇」(電線)。

該提案仍需歐盟會員國和歐盟立法單位的批准，通過後，企業將有兩年的時間，為電子裝置調整充電埠規格。

iPhone和Android用戶長期以來一直抱怨，他們的手機使用不同的充電器。前者使用Lightning充電，而Android裝置則使用USB-C介面充電。而蘋果近年已經將部分裝置轉用Type-C規格。

2019年歐盟委員會的一項研究顯示，在2018年，有半數隨手機銷售的充電器配備USB micro-B介面，29%為USB-C介面，21%為Lightning介面。

(時報資訊)