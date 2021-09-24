日本8月核心消費者物價指數（CPI）較去年同期持平，終結連續12個月下跌，主要是受到能源價格走升與觀光振興活動的挹注，對於致力推升通膨至2％目標的日本央行來說，物價止跌可令人稍微鬆一口氣。

此結果與路透調查經濟學家看法相符。約占日本逾半經濟的民間消費近來疲弱，加上手機費率大減，使消費者通膨不斷承壓，使得核心CPI（不計生鮮食品、但計入油價）年增率從2020年7月以來就一直呈現負數。

分析師表示，手機費率比前一年大幅下降的情況要到明年4月才會停止，國內因人口老化導致內需結構性低迷，預料都將抑制通膨，讓日銀2％的通膨目標難以達成。

(時報資訊)