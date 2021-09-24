日本8月核心消費者物價指數（CPI）較去年同期持平，終結連續12個月下跌，主要是受到能源價格走升與觀光振興活動的挹注，對於致力推升通膨至2％目標的日本央行來說，物價止跌可令人稍微鬆一口氣。

此結果與路透調查經濟學家看法相符。約占日本逾半經濟的民間消費近來疲弱，加上手機費率大減，使消費者通膨不斷承壓，使得核心CPI（不計生鮮食品、但計入油價）年增率從2020年7月以來就一直呈現負數。

分析師表示，手機費率比前一年大幅下降的情況要到明年4月才會停止，國內因人口老化導致內需結構性低迷，預料都將抑制通膨，讓日銀2％的通膨目標難以達成。

(時報資訊)

#物價指數 #日本

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30238.12 +598.72(2.02%)
12:26
南韓KOSPI
3123.17 -4.41(0.14%)
12:26
香港恆生
24504.11 -6.87(0.03%)
12:05
上證指數
3639.75 -2.47(0.07%)
11:30
深圳成指
14462.87 +75.51(0.52%)
12:26
英國FTSE
7078.35 -5.02(0.07%)
09/23
法國CAC
6701.98 +64.98(0.98%)
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德國DAX
15643.97 +137.23(0.88%)
09/23

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