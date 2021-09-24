日本8月核心消費者物價指數（CPI）較去年同期持平，終結連續12個月下跌，主要是受到能源價格走升與觀光振興活動的挹注，對於致力推升通膨至2％目標的日本央行來說，物價止跌可令人稍微鬆一口氣。
此結果與路透調查經濟學家看法相符。約占日本逾半經濟的民間消費近來疲弱，加上手機費率大減，使消費者通膨不斷承壓，使得核心CPI（不計生鮮食品、但計入油價）年增率從2020年7月以來就一直呈現負數。
分析師表示，手機費率比前一年大幅下降的情況要到明年4月才會停止，國內因人口老化導致內需結構性低迷，預料都將抑制通膨，讓日銀2％的通膨目標難以達成。
(時報資訊)
34764.82
+506.50(1.48%)
05:03
4448.98
+53.34(1.21%)
05:03
15052.24
+155.40(1.04%)
05:16
3457.45
+45.43(1.33%)
05:16
30238.12
+598.72(2.02%)
12:26
3123.17
-4.41(0.14%)
12:26
24504.11
-6.87(0.03%)
12:05
3639.75
-2.47(0.07%)
11:30
14462.87
+75.51(0.52%)
12:26
7078.35
-5.02(0.07%)
09/23
6701.98
+64.98(0.98%)
00:05
15643.97
+137.23(0.88%)
09/23