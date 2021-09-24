中國大陸房地產巨頭恒大集團爆出嚴重財務危機，後續發展引發市場高度關注，周四先傳出北京當局有意出手拯救恒大，並將集團一分為三轉為國有企業，隨後美媒再爆料，當局會介入恒大債務危機並建立防火牆，以控制金融市場的潛在風險，確保購屋者與供應商的權益是最主要的目標。

美媒報導，北京有意直接面對恒大的債務風暴，目前市場共識是當局直接安排恒大進行債務重組，讓債券持有人與銀行承擔較多損失，以確保購屋者與供應商的權益，同時北京會建立防火牆，避免危機向外擴張，影響到整體經濟狀況。

報導指出，日前外媒Asia Markets引述親政府消息人士的說法稱，北京有意拆解恒大，將其一分為三轉為國有企業的報導，顯示大陸政府的接管行動並不是紙上談兵，而是可能執行的選項。

此外，對大陸政府而言，解決恒大問題是防止經濟快速下滑的重要手段，同時他們也不樂見出現可能威脅經濟或社會穩定的金融風暴，從中國人民銀行近日持續向金融體系注入大量現金的狀況來看，當局已經專注在提振市場情緒。

恒大去年底就傳出財務出狀況，今年以來問題持續惡化，9月中旗下恒大財富出現到期客戶無法兌付的情形，引發各地投資人上街抗議，加上多筆建案因資金緊張而暫時停工，且債券可能違約、無法支付利息等問題，讓恒大財務風暴的關注度迅速升高。

(時報資訊)