【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數212.36點，漲1.61點；總計478家漲、136家跌、86家持平；委買6415142張、委賣4309814張；總成交值327.72億元。

(時報資訊)

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