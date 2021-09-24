【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17231.05點，漲152.83點；總計703家漲、141家跌、109家持平；委買25807350張、委賣18383594張；總成交值1187.91億元。

(時報資訊)

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