【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】運動用品巨頭Nike上季業績好壞參半，並坦言供應鏈堵塞對其業務的衝擊超出公司先前預期，受此打擊，周四Nike盤後股價重挫近4%。

考量運輸時間拉長、勞動力短缺，以及越南的長期停工，Nike下修2022財年展望。該公司將全年營收成長預測從低2位數下修為中個位數，並預期第二財季營收增長為介於持平到低個位數，皆遜於市場預期的全年營收成長12%，以及第二財季營收亦成長12%。

Nike第一財季業績表現喜憂參半，因北美市場需求轉弱，該公司未能達到營收預測，但以原價銷售更多商品則帶動獲利增長。

Nike公布第一財季（截至8月底）營收年增15.7%，為122.5億美元，不及市場預估的124.6億美元。淨利年增23%，為18.7億美元，每股盈餘為1.16美元，超出市場預估的1.11美元。

第一季北美市場營收年增15%，為48.8億美元，不及市場預期的50.5億美元。中國市場營收年增11%，是成長最少的地區。過去幾季，該地區一直是Nike主要的營收成長引擎之一。

Nike品牌的線上營收年增29%。財務長弗蘭德（Matt Friend）表示，數位化日益成為主要的消費購物方式之一，我們有能力在2025財年實現數位業務占4成營收的願景。

自7月中旬以來，Nike一直想要解決越南為了防疫的停工問題，該公司約5成鞋類和3成服飾在越南生產。

弗蘭德表示，Nike在越南南部約8成的鞋類工廠和約一半的服裝工廠目前仍處於關閉狀態，「我們已經失去10周的產能，而這個缺口將持續存在，需要幾個月的時間才能恢復全面生產」。

即使產品能順利生產，Nike亦面臨運輸延宕的挑戰。弗蘭德表示，北美的運輸時間是疫前的兩倍，將貨物從亞洲運送到這個Nike的主場平均需要80天。

該公司表示，全球對其鞋類和運動服飾的需求仍然強勁，但庫存方面的問題將使近期營運表現受到打擊。Nike高層表示，如果不是供應鏈陷入混亂，第一財季業績會更為強勁，供應鏈瓶頸導致原材料供應短缺，讓一些消費者只能空手而回。

不過庫存緊張也有其好處，因為Nike幾乎不需要打折，其銷售產品的獲利能力也隨之提升。此外，對於經常降價銷售的批發商，該公司也一直在減少對這些合作夥伴的依賴。

此外，Nike表示截至上季底的庫存金額約為67億美元，與去年同期持平，並略低於前一季的69億美元。該公司表示本財年仍然供不應求，預計到2023財年庫存才能回復到較為正常的水位。

(時報資訊)