【時報-台北電】因近期煤炭價格大幅上調，加上華東長江三角整體洪水來襲下，限制水泥生產，令庫存普遍處於低位，致市場呈現供應緊張氣氛，帶動周四(9/23)中國華東地區水泥價格上漲。

據CIP商品行情網資料顯示，其中波特蘭水泥 32.5 散裝及袋裝，華東地區江蘇市場流通價漲逾22%，浙江市場上漲15.7~16.39%，安徽市場上漲14.71~15.08%，福建市場漲14.77~15.59%，江西市場13.27~13.57%。

波特蘭水泥 32.5 散裝 華東地區江蘇市場流通價漲逾22%，報每公噸514人民幣波特蘭水泥 32.5 袋裝 華東地區江蘇市場流通價上漲22.25%，報每公噸522人民幣波特蘭水泥 32.5 散裝 華東地區浙江市場流通價上漲16.39%，報每公噸497人民幣波特蘭水泥 32.5 袋裝 華東地區浙江市場流通價上漲15.70%，報每公噸516人民幣波特蘭水泥 32.5 散裝 華東地區安徽市場流通價上漲15.08%，報每公噸458人民幣波特蘭水泥 32.5 袋裝 華東地區安徽市場流通價上漲14.71%，報每公噸468人民幣波特蘭水泥 32.5 散裝 華東地區福建市場流通價上漲15.59%，報每公噸519人民幣波特蘭水泥 32.5 袋裝 華東地區福建市場流通價上漲14.77%，報每公噸544人民幣波特蘭水泥 32.5 散裝 華東地區江西市場流通價上漲13.57%，報每公噸502人民幣波特蘭水泥 32.5 袋裝 華東地區江西市場流通價上漲13.27%，報每公噸512人民幣 (編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

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（更新：2021/09/24）
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