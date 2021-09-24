【時報記者沈培華台北報導】隨著晶圓代工大廠產能滿載，也帶動再生晶圓需求，昇陽半(8028)、辛耘(3583)近年也啟動擴產，新增產能目前已全數滿載，昇陽半、辛耘並規畫明年持續擴產，助益未來營運動能。

昇陽半去年下半年按照既定計畫擴增12吋再生晶圓產能，目前8吋、12吋再生晶圓產能全數滿載，並擬持續擴產，為滿足客戶在先進製程的訂單，昇陽半3月中已公告購置台中土地、將就近服務大客戶，明年新產能持續開出，挑戰成為再生晶圓龍頭。

昇陽半去年啟動再生晶圓擴產，12吋再生晶圓去年底完成擴增7萬片，月產能增至30萬片，為全球第二大。昇陽半在再生晶圓業務帶動下，今年營收回復成長，8月營收2.41億元，年增21.07%，前8月營收18.47億元，年增15.05%。

辛耘也看好再生晶圓市場需求，兩岸再生晶圓今明年啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片，今年底前將增至14萬片。明年預計再新增2萬片。也就是今明兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，中國大陸新廠已於今年中與客戶展開驗證、試車，今年底希望有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規畫為每月40萬片，也有力拚再生晶圓龍頭的企圖心。

受惠半導體大廠積極投資，加上晶圓再生新產能逐步開出，辛耘8月營收4.08億元，年增38.12%，為歷史同期新高；7月及8月營收都在4億元以上高檔水準，第三季營收可望比第二季續增，全年營運亦看成長。

(時報資訊)

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