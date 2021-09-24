【時報-台北電】今日開盤三大指數集體開低，滬指跌0.12%，報3637.87點；深成指跌0.2%，報14359.11點；創指跌0.18%，報3176.87點。造紙板塊領跌，可靠股份跌超9%，華泰股份、冠豪高新、美利雲、山鷹國際等跌超6%。

油氣概念股開盤走高，准油股份拉升封板，潛能恒信、中曼石油、石化油服、海默科技、新潮能源等衝高，中國石油一度漲逾4%。鴻蒙概念股繼續走強，誠邁科技漲幅超10%，潤和軟體、九聯科技、拓維資訊、科藍軟體跟漲。稀土板塊上揚，五礦稀土、華宏科技漲停，焦作萬方、廈門鎢業、金力永磁、廣晟有色等漲幅居前。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #滬指 #深成指 #創指

主要市場指數

紐約道瓊
34764.82 +506.50(1.48%)
05:03
S&P500
4448.98 +53.34(1.21%)
05:03
Nasdaq
15052.24 +155.40(1.04%)
05:16
費半指數
3457.45 +45.43(1.33%)
05:16
日經225
30205.33 +565.93(1.91%)
10:26
南韓KOSPI
3127.56 -0.02(0.00%)
10:26
香港恆生
24537.45 +26.47(0.11%)
10:31
上證指數
3643.49 +1.27(0.03%)
10:31
深圳成指
14472.95 +85.59(0.59%)
10:31
英國FTSE
7078.35 -5.02(0.07%)
09/23
法國CAC
6701.98 +64.98(0.98%)
00:05
德國DAX
15643.97 +137.23(0.88%)
09/23

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