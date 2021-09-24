【時報-台北電】今日開盤三大指數集體開低，滬指跌0.12%，報3637.87點；深成指跌0.2%，報14359.11點；創指跌0.18%，報3176.87點。造紙板塊領跌，可靠股份跌超9%，華泰股份、冠豪高新、美利雲、山鷹國際等跌超6%。
油氣概念股開盤走高，准油股份拉升封板，潛能恒信、中曼石油、石化油服、海默科技、新潮能源等衝高，中國石油一度漲逾4%。鴻蒙概念股繼續走強，誠邁科技漲幅超10%，潤和軟體、九聯科技、拓維資訊、科藍軟體跟漲。稀土板塊上揚，五礦稀土、華宏科技漲停，焦作萬方、廈門鎢業、金力永磁、廣晟有色等漲幅居前。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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