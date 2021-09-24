【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】24日根據日本官方正式數據，日本8月核心消費者物價指數(CPI)雖僅為零，但卻是1年多以來第1次不再往下掉。不過，離日本央行2%的目標值，還是有段非常遠的路要走。

原油成本雖上漲，但手機費用卻下降，此消彼漲下使得日本8月核心CPI年增率為0%，是自2020年7月以來首次止跌且符合市場預期。因日企不敢把大漲的製造成本轉嫁給消費者，因此，距今前13個月期間，核心CPI在2020年12月時還曾大跌1%。

至於包括食品與能源物價波動較大的CPI，日本8月份則年減0.4%。

日本央行行長黑田認為，剔除鮮食，手機費用以及計算標準變動等因素，但包含原油項目的話，日本8月核心CPI是上漲的。黑田坦言，日本物價雖漸有上漲，但在自己2023年任期結束時，通膨也不太可能到達目標值2%位置。

外界臆測，日本幾乎是零通膨環境下，當地央行將可更大膽使用大撒幣的方式來拯救孱弱經濟。不過副作用是，長期低利率可能會侵蝕到日本銀行業者的獲利能力。

從這份最新出爐的經濟報告來看，由於日本CPI計算方式有所改變，手機費用比重加大，因此費用漲跌也影響此指數甚鉅。以日本8月份手機費用來說就狂跌44.8%，並創下歷史新低。

(時報資訊)