「新科股后」盤中再創新天價！台股24日開盤大漲111點，加權指數開在17,191點，且一路走揚。台股「新科股后」23日由IC設計廠信驊（5274）大漲出線、「奪位成功」，24日早盤最高價一度攻上2,530元歷史新天價，即便創高後遇壓漲幅收斂，仍維持小漲格局；「前股后」大立光（3008）股價則於平盤附近震盪。

信驊23日漲勢凌厲，早盤股價就順利超車「前股后」光學元件大廠大立光，終場大漲7.06％；股價24日續揚，約9點13分衝上歷史新天價2,530元，與大立光早盤的約2,355元相比，已大幅拉開股價差距。

法人指出，新科股后亮相，可望帶動台股整體盤面高價族群掀起比價潮。而觀察24日盤中，台股「八千金」就包括矽力-KY、信驊、力旺、譜瑞-KY、旭隼呈現上漲態勢，旭隼繼23日亮燈漲停後，24日早盤再度大漲9.57％，挑戰漲停價，其餘四檔漲幅則介於1～4％。

此外，23日痛失股后大位的光學元件大廠大立光，24日開盤股價表現平淡，小跌0.21％，至於23日同樣遭「彎道超車」的IC設計祥碩，則是下挫1.55％；「八千金」中唯一傳產股富邦媒則同步下跌2.2％，最低價跌至1,980元，陷入「2字頭」保衛戰。

(時報資訊)

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