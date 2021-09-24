中華電信今年底將收掉開了10年的台北信義威秀門市，撤離威秀商圈，電信三雄少一咖，當年與中華電同步進駐威秀商圈的遠傳首度鬆口，若中華電真撤點，不排除跟進也撤出威秀商圈，「以老大哥馬首是瞻」，倘若遠傳也撤，就只剩下台灣大哥大一家獨撐大局，屆時台灣的「電信大道」 確定走入歷史。

每年蘋果iPhone新機都在威秀商圈開賣，台灣大哥大早在2005年7月進駐，也因此搶到居中的最好位置，遠傳、中華電則於2011年搶進，形成三雄比鄰的特殊現象，加上各家都是用最高規店格打造旗艦店，具有一定的指標地位。

不過受到疫情影響，來客數銳減，每月上百萬租金成為龐大負擔，中華電去年就開始評估是否要撤出威秀，且因中華電較晚進入威秀商圈，不只位置不顯眼，與其龍頭地位也不成正比，年底撤出後，將由正在改裝的台北東區服務中心接棒。

中華電年底撤出威秀後，遠傳會否跟進成為觀察指標，遠傳總經理井琪今日首度鬆口表示「不排除」，會以中華電信「老大哥馬首是瞻」，正在做相關評估。但是否進駐同集團的遠百A13則不一定，因A13櫃位也很滿，要進駐還得排隊才有機會。

電信業者分析，威秀商圈有購買力高、追求時尚的消費屬性，過往 電信三雄均積極搶進此地，搭配戶外大幅廣告看板，除拚銷售，也有 打年輕形象的目的，但若中華電信跟遠傳都撤守，「電信大道」將走入歷史，今年iPhone開賣活動將成絕響。

(時報資訊)

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