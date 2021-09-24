【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4599元，較前一交易日升值1.5分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年9月24日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4599元，1歐元對人民幣7.5862元，100日元對人民幣5.8569元，1港元對人民幣0.82970元，1英鎊對人民幣8.8675元，1澳大利亞元對人民幣4.7185元，1新西蘭元對人民幣4.5686元，1新加坡元對人民幣4.7915元，1瑞士法郎對人民幣6.9876元，1加拿大元對人民幣5.1029元，人民幣1元對0.64667馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2514俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2826南非蘭特，人民幣1元對181.81韓元，人民幣1元對0.56858阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58061沙特里亞爾，人民幣1元對46.9397匈牙利福林，人民幣1元對0.60751波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9802丹麥克朗，人民幣1元對1.3357瑞典克朗，人民幣1元對1.3274挪威克朗，人民幣1元對1.35740土耳其里拉，人民幣1元對3.1038墨西哥比索，人民幣1元對5.1592泰銖。(整理編輯：廖小蕎)
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