賽靈思（Xilinx）和NEC宣佈雙方正合作開發NEC下一代5G無線電單元（Radio Unit，RU），預計將於2022年展開全球部署。賽靈思7奈米Versal AI Core系列元件現已量產出貨，並將助力全新NEC RU達成更出色的效能。

這些最新型的NEC 5G大規模MIMO RU利用數位波束成形實現更高效的通訊和更大頻寬。NEC RU以全球市場為目標，將支援包含C-Band 頻段的廣泛5G頻率。NEC RU採用的賽靈思Versal AI Core系列元件支援先進的訊號處理和波束成形，同時整合了O-RAN功能。除了能讓來自不同供應商的產品達成更廣泛的互通性，其內部的O-RAN 介面更實現開放、靈活的5G RAN部署。

賽靈思有線與無線事業部執行副總裁暨總經理Liam Madden表示，NEC全新的大規模MIMO無線電採用賽靈思經業界認證的波束成形功能，隨著使用案例在未來持續增加和演進，將大幅提升無線終端用戶體驗。NEC將該公司在大規模MIMO無線電頂尖的設計實力與賽靈思技術相結合，將為O-RAN市場提供一款引人矚目的解決方案。

NEC第一無線接取解決方案事業部總經理Kenichi Ito表示，在競爭激烈的5G基地台市場中，在NEC RU中整合賽靈思技術能為我們的客戶提供寶貴的優勢，因為他們往往需要功能強大且豐富的RU，以便為幾乎所有應用提供擴展所需的效能。賽靈思Versal AI Core系列將先進的訊號處理用於大規模MIMO天線及波束成形，兌現了他們在效能和可擴展性的設計承諾。我們期待與賽靈思持續合作。

(時報資訊)