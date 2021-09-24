【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210923)
1.外資連續買超五日以上的股票：
英業達(2356) 達爾膚(6523)
2.連續買超四日的股票：
統一超(2912) 力旺(3529) 力致(3483)
3.連續買超三日的股票：
大江(8436) 上詮(3363) 中華(2204) 超豐(2441) 雙鴻(3324)
安碁(6174) 順達(3211) 大學光(3218)
4.連續買超二日的股票：
台泥(1101) 華星光(4979) 泰豐(2102) 精確(3162)
上曜(1316) 神盾(6462) 聯華(1229) 聯詠(3034)
京城銀(2809) 技嘉(2376) 華夏(1305) 福懋(1434)
台聚(1304) 官田鋼(2017) 遠雄(5522) 千附(8383)
岳豐(6220) 中光電(5371) 廣運(6125) 晶技(3042)
威健(3033)
5.轉賣為買的股票：
正新(2105) 可成(2474) 台灣大(3045) 網家(8044)
國泰金(2882) 中信金(2891) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 統一(1216) 台塑化(6505) 南亞(1303) 寶成(9904)
潤泰全(2915) 台灣高鐵(2633) 金居(8358) 大國鋼(8415)
宜鼎(5289) 利奇(1517) 漢磊(3707) 福邦證(6026)
振曜(6143) 彩晶(6116) 合庫金(5880) 華南金(2880)
台新金(2887) 第一金(2892) 新光金(2888) 兆豐金(2886)
玉山金(2884) 臺企銀(2834) 中壽(2823) 聯邦銀(2838)
康和證(6016) 宏遠證(6015) 廣達(2382) 緯創(3231)
上銀(2049) 力成(6239) 大聯大(3702) 聯發科(2454)
台塑(1301) 台化(1326) 集盛(1455) 亞聚(1308)
遠東新(1402) 長榮(2603) 陽明(2609) 裕民(2606)
萬海(2615) 華航(2610) 長榮航(2618) 台船(2208)
慧洋-KY(2637) 益航(2601) 東森(2614) 台驊投控(2636)
彰源(2030) 中鴻(2014) 燁輝(2023) 景碩(3189) 台肥(1722) 力麒(5512) 中美晶(5483) 智原(3035) 南亞科(2408)
威剛(3260) 群光(2385) 臻鼎-KY(4958) 南帝(2108)
敦泰(3545) 華泰(2329) 浩鼎(4174) 尖點(8021) 台燿(6274) 南電(8046) 中探針(6217) 福華(8085) 先進光(3362)
華容(5328) 九豪(6127) 立敦(6175) 鴻準(2354) 奇鋐(3017) 晶焱(6411) 太景*-KY(4157) 合一(4743)
6.買超前20名：
金融股：
臺企銀(2834) 新光金(2888) 國泰金(2882) 中信金(2891)
台新金(2887) 元大金(2885)
電子股：
彩晶(6116) 南亞科(2408) 漢磊(3707) 奇鋐(3017)
景碩(3189)
傳產股：
長榮(2603) 陽明(2609) 華夏(1305) 長榮航(2618)
台聚(1304) 萬海(2615) 華航(2610) 中鴻(2014) 亞聚(1308)
(時報資訊)