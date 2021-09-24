工程師年薪破百萬卻單身，讓人好奇背後原因，對此，有網友表示，撇除掉穿搭與談吐，年薪高的工程師最大的問題就是愛把「薪資」與「頭銜」當作自己在兩性市場上的優勢，而無法看見自己的缺點，按照這樣的條件，不是吸引到在相同產業工作的女生，就是對高薪感興趣的類型，因此工程師常常感嘆女生很膚淺，不少網友認為，若以上述2條件當優勢來求偶，難怪只會吸引到吸血鬼，還是要先檢討自己。

一名網友在PTT上發文表示，工程師年薪300萬左右，但到了40多歲仍單身，根據女生的說法是因為不帥又不懂得打扮，實在讓人無法接受；不過，他也曾看過許多不帥的科技從業人員與國中女老師相親成功，且這樣的組合實際上還蠻多的，但也有聽說過XX院某所的年輕男生全都單身，到底為何科技業這麼多年薪破百萬卻單身的人？

貼文引發網友熱議，「賺錢多不一定對女生的吸引力就高」、「當你的條件只有一個薪水選項 你會吸來的不就是吸血鬼嗎？」、「時間都綁在公司吧！讀書的時候就很少女同學，出社會公司更少女生，哪裡來的機會」、「看過那種跟女生講話瘋狂句點的人，無法聊超過五分鐘， 這種就算年收千萬我看也很難脫單」。

對此，一名網友認為，年薪高的工程師最大的問題就是愛把薪資與頭銜作為自己在兩性市場上的優勢，雖然可以理解這群人從學生時代就開始努力、犧牲很多玩樂時間，長期耕耘得來的薪資當然值得驕傲，但將薪水當優點最危險是可能不自覺忽略自己的缺點，甚至認為與異性相處的技巧不須彌補，完全不知道工程師同溫層有多厚。

該網友指出，許多工程師在認識異性的場合，若女生不懂科技產業的話題，也沒聽過你的公司，甚至對工程師的薪資沒概念，兩人恐怕就沒交集了，因為工程師會覺得吸引不到對方，但反過來想，會因為上述條件被吸引的人，基本上只有同在科技業工作的女性或對高薪感興趣的人，所以許多工程師就覺得「女生都很膚淺」。

該網友也提出解決方法，很簡單但卻很難做到，工程師可以嘗試在與女性相處時，拋開自己的薪資與頭銜，看看自己還剩下什麼，正視自己的問題、改善缺點以後，這時再回來看薪資就會容易許多。

不少網友看了非常認同，因為其實只要工作穩定、薪資達到一定的標準，多數女生都是可以接受的，但是遇到那種常常炫耀自己薪水多高、工作頭銜多好的人，其實真的超級無聊，主要還是要看相處與談吐。

(時報資訊)