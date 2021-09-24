美股連日反彈，台股加權指數24日開在17,130.74點，上漲52.52點，蘋果24日新機開熱，蘋概股指標股台積電（2330）開高在591元，大立光（3008）、鴻海（2317）也連袂拉升，搭配投信衝刺季底作帳，IC設計股智原（3035）早盤股價衝上近期新高，台股指數漲幅擴大，上漲逾百點。

線上客戶管理軟體提供商暨企業雲端運算公司Salesforce.com Inc.上修財測、股價飆，再加上投資人似乎對聯準會的削減行動及升息立場感到心安，以及中國恒大集團債務違約憂慮退去，使得美國四大指數23日全面跳漲，道瓊工業平均指數過去兩個交易日大漲超過800點。

道瓊工業平均指數9月23日終場上漲1.48％（506.50點）、收34,764.82點。

那斯達克指數上漲1.04％（155.40點）、收15,052.24點。

費城半導體指數上漲1.33％（45.43點）、收3,457.45點。

元富投顧指出，大盤自16,248低點反彈過程中，融資不升反降，顯示投資人有縮手現象，成交量縮到3,000億元以下，台股屬量縮整理格局。從技術面來觀察，台股收復昨日的一半失土，站回半年線，區間以16,900～17,300來看待。

以內資為主的櫃買指數相對強勢，KD低檔即將交叉，區間以205～215來看待，指標股看漢磊、晶焱、創惟。美元指數已完成一年的底部型態，且縮減購債是遲早問題，美元指數有望持續走強，預期美元指數在93～94之間整理。

元富投顧指出，台股電子比重將近六成，且費半指數回補缺口，站回季線，電子股居主流位置；PCB族群表現強勢，觀察金像電、台光電、榮科。

時序進入季底作帳行情，觀察8月營收創歷史新高且近10日投信買超2,000張以上個股，指標股有世界、聯茂、欣銓、中租-KY。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意