【時報-台北電】美股昨夜持續強彈，四大指數皆漲逾1%，道指大漲500餘點、台股ADR也整齊收高，今早美股期指延續多頭氣勢走強，帶動日韓股市雙雙跟漲。台股昨在外資小幅回補、台積電穩盤、航海王領攻之下，順利收復萬七關，今早隨國際股市續攻，三大期指率先攜手開高，台指期開漲0.67%、電子期開漲0.67%、金融期開漲0.74%，隨後大盤開高52.52點、為17130.74點。在電金傳齊心上攻之下，大盤指數再漲逾百點，一舉收復17200關、5日線、半年線。

主要權值股表現上，台積電(2330)開高在591元、矽力-KY(6415)開高為4,350元、大立光(3008)開高在2,375元、鴻海(2317)開高為107.5元、聯發科(2454)開高在918元、聯電(2303)開高為66元、信驊(5274)開高在2,495元。

恒大颶風持續減弱，周四美股續彈，收盤道指漲506.5點，或1.48%，收34,764.82點；那指漲155.4點，或1.04%，收15,052.24點；標普500指數漲53.34點，或1.21%，收4,448.98點；費半指數漲45.43點，或1.33%，收3,457.45點。個股方面，戴爾漲3.43%、蘋果漲0.67%、亞馬遜漲1.06%、Salesforce漲7.21%、美國運通漲3.5%、摩根大通漲3.38%、開拓重工漲2.75%；台積電ADR漲0.28%；日月光ADR漲0.23%；聯電ADR漲1.11%；中華電信ADR漲0.83%。

台股周四在外資小幅回補、台積電穩盤、航海王衝鋒帶隊下，盤中最高來到17145.25點、強彈近220點，惟本土法人趁勢調節，終場漲點縮減至152.4點、收17078.22點，半年線未能取回，總成交值縮減至2508.92億元。籌碼面，外資買超35.9135億元，投信賣超2.5763億元，自營商賣超7.7427億元，三大法人買超25.59億元。

分析師表示，Fed釋出可能縮減購債進度與市場預期相當，加上恒大風暴暫減弱，市場緊張情緒暫除，然成交量縮，短期均線架構偏空格局未變，僅能暫以反彈格局看待，操作建議先以技術面搶短因應。 (編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意