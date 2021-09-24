【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數211.03點，漲0.28點；總計432家漲、44家跌、55家持平；委買797491張、委賣274584張；總成交值5.65億元。

(時報資訊)

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