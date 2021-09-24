【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17130.74點，漲52.52點；總計642家漲、39家跌、94家持平；委買3937268張、委賣1587327張；總成交值36.62億元。

(時報資訊)

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