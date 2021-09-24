高速公路有超充站了！佈局綠色能源市場有成的北基國際9/23隆重推出「TAIL 特爾電力」全新品牌投入電動車充電站營運，首座超快充站選在旗下「北極星能源公司」站點-西螺服務區北上加油站登場，為各廠牌電動車主解決南北往來的遠程焦慮，創下在台電動車能源服務史上四個第一：國道第一、加油站第一、雲林第一、及全台第一座兼具 CCS1& CCS2 雙充電介面的 DC 直流快充設備，因此掀起市場一波電動車充電熱議話題。

北基國際預計今年底前於全台建置 12 站超快充站，平均每站提供 2 座 200KW 超快充站，同時服務四台電動車。

高速公路首座超快充站正式啟動，左起依序為台達電子電動車充電方案事業處資深處長徐瑞源、雲林縣政府建設處處長李俊興、北基國際副董事長暨發言人何佳璟、交通部高公局主任秘書彭煥儒、北基國際總經理廖順慶、聯樁能源執行長葉勁廷。（圖／DDCar）

【北基國際推出「TAIL 特爾電力」品牌，致力打造全台最大超快充網絡】

全球電動車市場持續蓬勃發展，北基擁有強大的場域開發能力，不同於目前一味追求建置數量，而是採用關鍵點位策略，從全台交通要道延伸至都會區全面佈點，建構出點線面全路網型的電動車生活圈，符合電動車主實際里程需求。

「TAIL 特爾電力」全新品牌的推出，寓意充能不止、尾勁不斷，為的就是替各種電動車解決充電問題，及協助提高台灣電動車超快充電樁的分布密度，讓車主只需約十分鐘的「極速」時間，就能讓電動車如虎添翼「滿載」能量行駛約 200 公里，快速便利滿足電動車長途移動的電力需求。

【兼顧不同充電規格的車主權益，雙規格並行】

北基國際副董事長暨發言人何佳璟表示，迎戰電動車浪潮，北基攜手電動車充電產業龍頭台達電子於全國佈站，並發展自有充電通路品牌和雲端管理系統，具備彈性方案以及滿足多數車主需求，預計於 2025 年前於全台建置 400 支 DC 直流快速充電樁、近千支目的地充電樁，將採用台灣電動車 DC 直流充電主流介面 CCS1 & CCS2 雙規格並行，超前部署極速解決新舊車主的里程焦慮。

北基國際預計年底前完成環島快充站點佈點計畫，透過橫跨東、西半部地區，串接南北且涵蓋要道和都會熱點等多元目的地據點，提供車主更便利的智慧純電生活。

雲林縣建設處處長李俊興及高公局主任秘書彭煥儒皆樂觀表示看到國道快充站的建置完成，另高公局進一步表示，電動車浪潮來臨，國道建置充電樁將成為未來重要建設指標之一，北基國際旗下北極星能源股份有限公司取得優先續約後，於西螺服務區投資設置超快充電樁，高公局樂觀其成，期能提供電動車車主更加便利的快速服務。

台達電子電動車充電方案事業處資深處長徐瑞源表示，台達身為電動車充電市場的產品與解決方案提供者，致力於全系列直流快速充電樁及充電站管理功能的開發。這次很榮幸獲得北基國際選用，在 TAIL 特爾電力首座充電站內導入新一代 DC City Charger 200kW 直流快速充電樁，利用大功率、雙槍同步輸出的高規格性能，為用路人在短時間內補足電力、繼續長途旅程。

國道有快充！TAIL 特爾電力啟用西螺充電站，消除電動車主里程焦慮（圖／DDCar）

【即日起展開試營運：10/15 前充電享優惠】

西螺服務區北上加油站的設置為北基的第一個站點，提供 200kW CCS1 + CCS2 雙槍，可同時為四台車充電；為了讓車主有更流暢簡便的充電體驗，北基同步推出 TAIL 特爾電力電動車充電服務 APP，只要掃描充電樁上的 QR Code 即能拔槍充電，初期採會員制，每度電基本收費 12 元。試營運期間，祭出限時充電優惠，至 10/15 23:00 止，每度電只要 9 元。

北基建置全台便利充電網路全力衝刺，利用自身場域開發優勢後來居上，從前端的經銷電動車充電樁，到建置充電站，以及開發智能雲端管理系統、經營充電站等，全方位的規劃藍圖，打造一條龍的商業模式。儘管初期建置成本高，然電力設備耐用時間長，隨著電動車車口數等比攀升，北基估計，充電服務相關的營收，可望逐年大幅成長。

(時報資訊)