美股道瓊指數周四勁揚500點，激勵台股今(24日)開盤上漲52.52點，以17130.74點開出，iPhone 13開賣，台積電開盤上漲3元，以591元開出，聯電、聯發科開高走高，大盤早盤來到17218點，上漲140點，各類股齊揚，長榮、陽明漲逾2%，僅營建類股因央行再出手打房走低。

恒大債務危機獲得緩解，市場消化美國聯準會(Fed)表示最快可能在11月開始縮減購債規模，2022年可能升息的訊息，道瓊工業指數周四(23日)終場大漲506.5點，漲幅1.48%，以34764.82點作收；標準普爾500指數上漲53.34點，漲幅1.21%，收在4448.98點；那斯達克指數上漲155.4點，漲幅1.04%，以15052.24點作收；費城半導體指數上漲45.43點，漲幅1.33%，收在3457.45點。台股ADR部分，台積電ADR上漲0.28%，聯電ADR上漲1.11%。

台股23日開高走高，電子、傳產、金融同步走升，終場加權指數以17078.22點作收，上漲152.4點，成交值2508億元，三大法人合計買超25.64億元，其中，外資及陸資買超35.91億元，投信、自營商均為賣超，自營商賣超7.74億元，投信賣超2.53億元。

(時報資訊)

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