十銓科技於今年5月線上COMPUTEX 2021展會,率先為2021新品的三大主題「散熱」、「大容量」及「DDR5」揭開序幕後,將延續此理念,於23日盛大舉辦2021十銓科技線上發佈會。在官方網站、社群及YouTube等平台向全球展示以三大主題為主軸所推出的新品與設計概念,見證十銓科技深耕市場多年的堅強開發實力及自有創新技術,完美呈現「Chill the Heat, Feel the speed, Make it big」之概念及精神。

十銓科技近年來專注於開發多元散熱解決方案,應用多種特殊材質結合T-FORCE 電競固態硬碟產品,以自然界相生相形的四大元素-風、火、水、土為概念發想,研發專屬旗下電競品牌T-FORCE的散熱四元素;如十銓科技所新推出的CARDEA A440 Pro M.2 PCIe SSD,以原有的鋁鰭片傳導技術再改良升級,搭配可順暢流動的風流,能更有效地達到散熱效果。其中讀寫速度更接近Gen4x4所定義之速度上限,具備7,400/7,000 MB/s讀寫速度的特色尤其優異。

十銓科技致力於開發針對不同使用環境及需求的產品,T-FORCE CARDEA Ceramic C440 M.2 PCIe SSD本身採用航太級陶瓷散熱片,以高溫火燒製成的陶瓷有別於鋁鰭散熱片材質,本身擁有特殊細微的孔隙以及輕薄體積,特色含抗電磁波干擾、散熱瓦數高且不易蓄熱;其讀寫速度則設定在5,000/4,400 MB/s,共有1TB及2TB的容量供選擇。

繼日前推出世界首款的水冷式M.2固態硬碟CARDEA Liquid M.2 PCIe SSD後,因應PCIe介面的快速發展以及讀寫速度的提高,十銓科技不斷研發及突破,使用循環式液態冷卻系統來取代封閉式水冷系統,獨創研發一體式水冷系統,於本次線上發布會搶先亮相,敬請全球消費者引頸期待。

十銓科技早在多年前即瞄準石墨烯輕薄之特點,且導熱係數相當高,具有相當高的散熱能力,如土之根基般重要地應用在十銓旗下的儲存類產品,CARDEA ZERO Z440的誕生也引起各界興趣,本身採用的石墨烯銅箔散熱片厚度小於1mm,可解決機構干涉的安裝問題,且擁有美國以及台灣發明專利,是十銓科技非常具有代表性的產品技術之一。此外,日前十銓推出業界首款使用白色石墨烯散熱片,專用於PS5擴充容量的T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series M.2 PCIe固態硬碟,預計於今年十月上市,請電玩迷們敬請把握搶購。

鎖定專業工作者、HEDT(High End Desktop)使用者等市場需求,擁有高人氣的T-FORCE XTREEM ARGB鏡面記憶體也在今年Q2推出8X32GB的頂級規格,嚴選的IC經內部實驗室認證,可相容於TRX40平台,完全保證雙通道及四通道的穩定性,讓消費者免除相容性疑慮,同時滿足同時多工處理的數據需求。XTREEM ARGB記憶體具有業界首創鏡面ARGB穿透光效果,魔幻絢麗,璀璨為尊,也是高階DIY裝機玩家首選之ARGB記憶體。

現今影音世代儲存容量的需求隨之增加,十銓科技也開發出更多元的儲存產品,今日於線上發布會亮相的T-FORCE M200外接式固態硬碟採用USB3.2 Gen2x2(20Gbps)Type-C介面,讀寫速度可達到2,000 MB/s,經過T-FORCE實驗室實際測試,約20秒以內即可傳輸完成10GB的單一大型檔案,M200提供最高達8TB的大容量供消費者選擇,約可存入180款遊戲或是4,000小時的高畫質影片,此外M200採用十銓獨有的石墨烯均勻散熱專利技術,不僅具備優異的傳輸效能更兼顧優異的散熱能力,外觀特殊的軍事風格元素更是吸睛,預計於今年第四季上市,敬請鎖定十銓科技官方網站。

隨著DDR5的新世代來臨,十銓科技於今年的COMPUTEX線上展覽搶先發表全新TEAMGROUP ELITE DDR5記憶體模組後,持續與各大主機板廠華碩、華擎、映泰、技嘉、微星等密切合作進行超頻能力測試,本次將帶來結合超頻以及RGB技術的DDR5產品新樣貌,邀你一起見證十銓科技磅礡新品的爆發力。

十銓線上發布會全新發表的T-FORCE VULCAN DDR5電競超頻記憶體採用鋁合金散熱並搭配超導散熱膠,由上而下的導流能夠迅速帶走熱源,達到更有效率的散熱效能,DDR5記憶體相較於DDR4,不僅能減少電壓損耗,亦可減少雜訊產生;T-FORCE VULCAN DDR5電競超頻記憶體容量提供雙通道的32GBx2,頻率更是達到5,200MHz,並支援最新的Intel XMP3.0及一鍵超頻技術,每顆IC內建ECC除錯,修復DRAM單元之錯誤,達到更好的效能及穩定運算。

十銓科技不斷領先業界,搶先推出業界首款RGB發光的T-FORCE DELTA RGB DDR5電競記憶體,此記憶體模組採用的每顆RGB LED皆可獨立發色及控制速度,提供5,200MHz的頻率與單支16GB、32GB或是雙通道的16x2、32Gx2的套組,不僅支援最新的Intel XMP 3.0、一鍵超頻技術以及配備ECC外,更已同步送樣至各大主機板廠的燈效控制軟體進行認證,預計於2021年第四季隆重上市。

