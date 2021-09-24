十銓科技於今年5月線上COMPUTEX 2021展會，率先為2021新品的三大主題「散熱」、「大容量」及「DDR5」揭開序幕後，將延續此理念，於23日盛大舉辦2021十銓科技線上發佈會。在官方網站、社群及YouTube等平台向全球展示以三大主題為主軸所推出的新品與設計概念，見證十銓科技深耕市場多年的堅強開發實力及自有創新技術，完美呈現「Chill the Heat, Feel the speed, Make it big」之概念及精神。

十銓科技近年來專注於開發多元散熱解決方案，應用多種特殊材質結合T-FORCE 電競固態硬碟產品，以自然界相生相形的四大元素－風、火、水、土為概念發想，研發專屬旗下電競品牌T-FORCE的散熱四元素；如十銓科技所新推出的CARDEA A440 Pro M.2 PCIe SSD，以原有的鋁鰭片傳導技術再改良升級，搭配可順暢流動的風流，能更有效地達到散熱效果。其中讀寫速度更接近Gen4x4所定義之速度上限，具備7,400/7,000 MB/s讀寫速度的特色尤其優異。

十銓科技致力於開發針對不同使用環境及需求的產品，T-FORCE CARDEA Ceramic C440 M.2 PCIe SSD本身採用航太級陶瓷散熱片，以高溫火燒製成的陶瓷有別於鋁鰭散熱片材質，本身擁有特殊細微的孔隙以及輕薄體積，特色含抗電磁波干擾、散熱瓦數高且不易蓄熱；其讀寫速度則設定在5,000/4,400 MB/s，共有1TB及2TB的容量供選擇。

繼日前推出世界首款的水冷式M.2固態硬碟CARDEA Liquid M.2 PCIe SSD後，因應PCIe介面的快速發展以及讀寫速度的提高，十銓科技不斷研發及突破，使用循環式液態冷卻系統來取代封閉式水冷系統，獨創研發一體式水冷系統，於本次線上發布會搶先亮相，敬請全球消費者引頸期待。

十銓科技早在多年前即瞄準石墨烯輕薄之特點，且導熱係數相當高，具有相當高的散熱能力，如土之根基般重要地應用在十銓旗下的儲存類產品，CARDEA ZERO Z440的誕生也引起各界興趣，本身採用的石墨烯銅箔散熱片厚度小於1mm，可解決機構干涉的安裝問題，且擁有美國以及台灣發明專利，是十銓科技非常具有代表性的產品技術之一。此外，日前十銓推出業界首款使用白色石墨烯散熱片，專用於PS5擴充容量的T-FORCE CARDEA A440 Pro Special Series M.2 PCIe固態硬碟，預計於今年十月上市，請電玩迷們敬請把握搶購。

鎖定專業工作者、HEDT（High End Desktop）使用者等市場需求，擁有高人氣的T-FORCE XTREEM ARGB鏡面記憶體也在今年Q2推出8X32GB的頂級規格，嚴選的IC經內部實驗室認證，可相容於TRX40平台，完全保證雙通道及四通道的穩定性，讓消費者免除相容性疑慮，同時滿足同時多工處理的數據需求。XTREEM ARGB記憶體具有業界首創鏡面ARGB穿透光效果，魔幻絢麗，璀璨為尊，也是高階DIY裝機玩家首選之ARGB記憶體。

現今影音世代儲存容量的需求隨之增加，十銓科技也開發出更多元的儲存產品，今日於線上發布會亮相的T-FORCE M200外接式固態硬碟採用USB3.2 Gen2x2（20Gbps）Type-C介面，讀寫速度可達到2,000 MB/s，經過T-FORCE實驗室實際測試，約20秒以內即可傳輸完成10GB的單一大型檔案，M200提供最高達8TB的大容量供消費者選擇，約可存入180款遊戲或是4,000小時的高畫質影片，此外M200採用十銓獨有的石墨烯均勻散熱專利技術，不僅具備優異的傳輸效能更兼顧優異的散熱能力，外觀特殊的軍事風格元素更是吸睛，預計於今年第四季上市，敬請鎖定十銓科技官方網站。

隨著DDR5的新世代來臨，十銓科技於今年的COMPUTEX線上展覽搶先發表全新TEAMGROUP ELITE DDR5記憶體模組後，持續與各大主機板廠華碩、華擎、映泰、技嘉、微星等密切合作進行超頻能力測試，本次將帶來結合超頻以及RGB技術的DDR5產品新樣貌，邀你一起見證十銓科技磅礡新品的爆發力。

十銓線上發布會全新發表的T-FORCE VULCAN DDR5電競超頻記憶體採用鋁合金散熱並搭配超導散熱膠，由上而下的導流能夠迅速帶走熱源，達到更有效率的散熱效能，DDR5記憶體相較於DDR4，不僅能減少電壓損耗，亦可減少雜訊產生；T-FORCE VULCAN DDR5電競超頻記憶體容量提供雙通道的32GBx2，頻率更是達到5,200MHz，並支援最新的Intel XMP3.0及一鍵超頻技術，每顆IC內建ECC除錯，修復DRAM單元之錯誤，達到更好的效能及穩定運算。

十銓科技不斷領先業界，搶先推出業界首款RGB發光的T-FORCE DELTA RGB DDR5電競記憶體，此記憶體模組採用的每顆RGB LED皆可獨立發色及控制速度，提供5,200MHz的頻率與單支16GB、32GB或是雙通道的16x2、32Gx2的套組，不僅支援最新的Intel XMP 3.0、一鍵超頻技術以及配備ECC外，更已同步送樣至各大主機板廠的燈效控制軟體進行認證，預計於2021年第四季隆重上市。

(時報資訊)

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