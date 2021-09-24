雲端軟體大廠Salesforce 23日上修2022會計年度（至2022年1月底止）營收預測，並公布2023會計年度財測。消息出爐後Salesforce股價應聲大漲6％。
Salesforce預期2022會計年度營收將介於262.5億至263.5億美元之間，相較於先前預期的262億至263億美元。該公司預期2023會計年度營收約在316.5億至318億美元，超越市場預期。
Salesforce是新冠肺炎疫情最大的受益者之一，因為疫情加速企業擁抱雲端技術。Salesforce股價自2020年3月以來大漲約84％。
(時報資訊)
34764.82
+506.50(1.48%)
05:03
4448.98
+53.34(1.21%)
05:03
15052.24
+155.40(1.04%)
05:16
3457.45
+45.43(1.33%)
05:16
30182.53
+543.13(1.83%)
10:16
3122.34
-5.24(0.17%)
10:16
24454.83
-56.15(0.23%)
10:21
3641.68
-0.54(0.01%)
10:21
14432.70
+45.34(0.32%)
10:21
7078.35
-5.02(0.07%)
09/23
6701.98
+64.98(0.98%)
00:05
15643.97
+137.23(0.88%)
09/23