雲端軟體大廠Salesforce 23日上修2022會計年度（至2022年1月底止）營收預測，並公布2023會計年度財測。消息出爐後Salesforce股價應聲大漲6％。

Salesforce預期2022會計年度營收將介於262.5億至263.5億美元之間，相較於先前預期的262億至263億美元。該公司預期2023會計年度營收約在316.5億至318億美元，超越市場預期。

Salesforce是新冠肺炎疫情最大的受益者之一，因為疫情加速企業擁抱雲端技術。Salesforce股價自2020年3月以來大漲約84％。

(時報資訊)