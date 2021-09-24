【時報記者王逸芯台北報導】蘋果iPhone13今(24)日熱鬧開賣，中華電(2412)董事長謝繼茂認為，本次iPhone13系列定價策略一改以往經驗，相較前一代更加「親民」，看好這會是一個相當吸引果粉的換機點，另外，中華電也觀察到，iPhone13今年在供貨比較平均，會更符合市場需求，只是初期恐還是「需求大於供給」。

謝繼茂受訪時說，根據過去經驗，iPhone機定價都會比前一代高，但本次iPhone13卻比iPhone12低，看好這一點看會吸引果粉換機，以果粉選擇上，顏色以新色天峰藍最受歡迎，另外，高階機款也是果粉的主要選擇。

謝繼茂也提到，中華電到年底5G用戶數穩定成長，進度和設定目標一致，所以沒有要修改目標數，換言之，中華電年底將挑戰200萬5G用戶，隨著蘋果新機的開賣，搭配的也多是1399元資費，對電信業衝刺5G絕對是一大利多。

談到貨狀況方面，中華電看到，iPhone13今年在供貨比較平均，會更符合市場需求，只是初期總是需求大於供給，中華電會積極和蘋果要求供貨。

謝繼茂一開始致詞時表示，中華電是全台果粉最多的電信公司，相信最新型的iPhone 13會帶給消費者一個全新的體驗，雖然本次因為疫情採用線上方式，但中華電給予果粉的尊榮絕對不打折扣，會針對現場排隊的前20名，贈送無線藍芽耳機air pods pro。

(時報資訊)

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