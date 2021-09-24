時報-商情早報

1.料提前升息，拖累周四紐約期金跌逾1%。

2.LME：09/23期銅收9273.50美元/公噸，跌12.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲1.07美元，每桶為73.30美元。

4.西德州原油上漲1.06美元，每桶為73.43美元。

5.09/23BDI運費指數為4651.00。

6.09/23SICOM天然橡膠10月期貨RSS3上漲0.90美分。

7.NYCE：10月棉花漲1.48美分，每磅為93.31美分。

8.CBOT：10月黃豆粉跌1.30美元，每公噸為336.60美元。

9.09/23TRJ-CRB上漲2.20，為223.99。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)23日收盤均價2.65美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-料提前升息，拖累周四紐約期金跌逾1%；聯準會(Fed) 官員暗示可能很快削減購債規模，甚至於年底前升息，促使投資人將資金轉向股票市場，進而拖累期金價格跌逾1%，而鈀金回落逾3%；周四(9/23)收盤報價，12月黃金跌29美元，報每盎司1749.8美元，12月白銀跌0.23美元，10月白金跌4.1美元，12月鈀金跌64.4美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-供應吃緊，期錫漲近紀錄高點；由於倫敦金屬交易所(LME)錫庫存短缺，令現貨價格大幅上漲，加上全球最大的金屬交易市場中國，其房地產開發商龍頭恒大集團的危機緩解，樂觀情緒帶動基本金屬價格普遍上揚，其中錫價上漲3.1%，且在上個月創下了35,955美元的紀錄新高，今年迄今大漲了70%以上。終場周四期錫上漲463美元；期鎳上漲130美元；期鋅上漲65.5美元；期鋁上漲14.5美元；期銅下跌12.5美元；期鉛上漲7美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-供應擔憂，周四美國原油期貨創1個月來新高；受燃料需求增加、原油庫存減少的支撐，加上美國墨西哥灣在歷經兩次颶風侵襲後，生產進度緩慢，加劇供應減少的擔憂；此外中國房地產巨頭，恆大集團的債務危機有略為緩解的跡象，激勵終場油價持續收漲；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲1.07美元，漲幅1.5%，報73.30美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.06美元，漲幅1.4%，報77.25美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價堅挺，周四BDI指數連5揚；據了解，由於前往巴西及大西洋的船隻數量有限，因此在運輸需求居高不下的情況下，令海岬型船運價再漲近2000美元，已突破61000美元大關，並促使波羅的海乾散貨BDI指數，連續5個交易日走揚；其中最新報價BDI指數上漲91點，收4651點，漲幅2%；BCI指數上漲238點，收7438點，漲幅3.3%；BPI指數上漲33點，收作3994點，漲幅0.8%；BSI指數上漲11點，收作3349點，漲幅0.3%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-周四亞洲天然橡膠期貨多數收漲，其中日本期膠市場適逢秋分節休市，整體交投清淡，圍繞著國際原油漲勢提振，以及天然橡膠生產國協會ANRPC 的預測，今年全球對天然橡膠的需求將較去年同期增長9.3%，帶動買盤回補；大阪OSE交易所指標2期貨漲1%，報每公斤196.7日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨漲0.5%，報每公斤173.9美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨漲0.7%，收於每噸13710元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨多收揚，其中小麥期貨週走強，因全球供應擔憂以及北美供應因乾旱而走強，在小麥走強的支持下，玉米和大豆小幅走高，終場11月大豆漲1.5美分，報1284.25美分， 12月玉米漲3.75美分，報529.25美分，12月小麥漲12美分，報717.75美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-利好出口支撐，周四紐約棉花期貨續漲；因美國農業部(USDA)公布週出口銷售數據強勁，且股市風險偏好情緒增加，以及美元續疲，提振投資人的樂觀情緒市，棉價持續走高，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲1.6%，報每磅93.31美分，12月棉花期貨漲1.8%，收盤每磅92.46美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周四記憶體現貨市場報價持續走跌，顆粒價格表現疲軟，呈現下滑趨勢，買價普遍偏低，市場多持觀望態度，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.6%，報3.960美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.08%，報2.616美元；快閃記憶體部份，需求集中在指定顆粒，原物料及運費漲聲不斷，反應盤面表現，整體市場報價部份上漲，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.482美元；32Gb MLC上漲0.05%，報價為2.057美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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