【時報記者王逸芯台北報導】市場調研機構Counterpoint資料顯示，全球成長最快智慧手機品牌realme於2021年第二季以1500萬台出貨量和135.1%年增長率，晉升為全球排名第六的智慧手機品牌，從2018年創立一路拚戰到2019年擠進全球第七，並在今年成功攻下全球第六的名次，於短短三年內展現新銳科技品牌爆發性的越級實力。

回顧快速崛起的這三年，創始人兼首席執行官李炳忠(Sky Li)在公開信中分享，「過去三年，牌realme以初生之犢不畏虎的膽量，一步步克服眼前困難，始終以越級的決心追求突破。」

根據上個月Strategy Analytics數據顯示，realme於2021年第二季達到銷量一億台的成績，成為全球最快達1億里程碑的智慧手機品牌。

經營理念上，realme採取品牌全球化策略並親臨一線聆聽消費者需求，為提供兼具潮流設計與優異性能的產品，realme延攬世界多位知名藝術家一同共創，同時在黑科技領域持續發力，首發125W UltraDart充電技術和realme MagDart磁吸閃充等先進技術，並積極推動5G普及，根據Counterpoint 市場數據分析顯示，realme於新興市場的5G手機出貨量已攀升至排名第三，從2021年第一季的8.8%上升至第二季的15.9%，方方面面展現realme敢越級的品牌精神。

不僅如此，realme也期望更上層樓，訂定「雙億台」目標，預計於2022年底再創全球1億台手機銷量，並於2023年底再達同樣里程碑，展現自我超越的企圖心，為此realme制定全面產品策略，手機將著重旗艦產品GT系列，瞄準中高端市場發展，AIoT則朝全新「1+5+T」註1策略發展，新增筆記型電腦和平板領域，積極拓展AIoT範疇，並建立realme TechLife智慧家居生態系平台，以極具競爭力的產品持續驚豔市場。

(時報資訊)