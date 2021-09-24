美國終結20年阿富汗戰爭，宣示重心轉向中國挑戰。美國國務卿布林肯今天表示，秋天將公布新版印太戰略，會以對自由、開放與安全區域的願景為基礎。但他未透露太多細節。

布林肯（Antony Blinken）在紐約參與第76屆聯合國大會，積極與多國進行面對面互動，本週已與超過60國代表召開雙邊或多邊會議，包括近日因美英澳組成三方安全聯盟（AUKUS）而損失鉅額潛艦協議，與美國發生外交齟齬的法國。

布林肯今天在與東協（ASEAN）外長會晤及下午記者會上，都提及美國將於秋天、未來幾個月內公布新版全方位印太戰略。他雖未透露太多細節，但表示戰略內容會以各方對區域自由、開放、互聯交織、韌性與安全的共同願景作為基礎。

分別在談論東協、美法關係的脈絡下，布林肯表示，新戰略會反映東南亞對印太區域的重要性，也會參照歐盟（EU）幾天前公布的印太戰略文件，檢視如何深化與法國在印太的合作，他認為方式有很多。

這將是美國總統拜登（Joe Biden）1月底上任以來首份印太戰略報告。美國8月底在紛擾中結束阿富汗撤軍後，外界相當關注自中東抽身後的美國，外交布局會如何調整，尤其是對中國侵略日益憂慮的印太區域。這份報告或許能提供些關鍵線索。

美國前總統川普（Donald Trump）任內，美國國防部曾在2019年6月公布印太戰略報告，關切中國竊取智慧財產權、南海軍事化與在台灣周遭行動等問題作為，並強調美台關係至關重要，美國尋求與台灣建立強而有力夥伴關係，也會持續確保台灣有足夠防衛能力。

(時報資訊)