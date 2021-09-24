五倍券數位綁定22日開放登記，但也造成大當機，相關綁定方式太繁複更引發民怨，不少民眾還說，不如預約紙本。而五倍券紙本券就將於明(25日)開始預約登記，但明天先只開放超商登記，管道有兩個：五倍券官網與超商，分為兩梯次，預計也將引起民眾熱烈登記。

要領取紙本券的民眾，記得先了解預約時間和操作方法，進而快速完成預約動作：

▲超商預約：

第一梯次：9/25-10/01預訂，10/08-10/21領取

第二梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(預訂領取皆為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：超商事務機插入健保卡→輸入手機號碼→確認明細→列印小白單。

▲五倍券官網預訂，再到選擇的通路(超商、超市、藥妝)領取：

第一梯次：9/25-10/1預訂，10/08-10/21領取

第二梯次：10/25-10/31預訂，11/08-11/21領取

(領取時間為每日9:00AM-22:00PM)

◇操作方式：

有讀卡機：登入五倍券官網→選擇預訂與查詢→插入健保卡辨識身分→選擇領取通路門市→完成預訂。

沒有讀卡機：登入健保快易通APP→點選五倍券驗證→官網登入驗證。

五倍券紙本券預約時程。(取自五倍券官網) 另外，紙本券也可透過郵局官網預約，不過預約時間是從10/04起，並於10/12-10/30開始領取，以下為相關資訊：

◇操作方式：

方法1.至郵局網站→選擇郵局服務據點→選擇日期及時段依序填入預約數量、身分證號、手機號碼→預約成功。

方法2.電話預約0800-700-199由服務人員協助預約。

◇領取方式：全國郵局據點→攜帶健保卡或身分證明文件→資格確認領券簽收→領取五倍券。

郵局預訂五倍券紙本券相關重點。(取自五倍券官網)

(時報資訊)