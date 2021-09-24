【時報記者莊丙農台北報導】陽明(2609)積極布局電子商務領域，強化各項數位化服務品質，繼推出櫃場對話機器人(ChatBot)、電子小提單(e-D/O)、e領憑及e櫃台等數位化服務後，憑藉著過去應用區塊鏈技術的經驗，加入由國泰世華商業銀行與國內多家銀行業者攜手推出的「環球貿易共享區塊鏈」進出口貿易融資服務。

本次跨業合作，即是運用「環球貿易共享區塊鏈」兼具資料匿名、可信任、追蹤及不可竄改的安全優勢，打造航商與金融機構共享資訊的雲端平台。未來陽明客戶如透過參與「環球貿易共享區塊鏈」銀行申請進出口貿易融資，將可直接於陽明網頁進行線上提單及客戶資料授權，陽明即可利用應用程式介面Application Programming Interface(簡稱API)，傳送給銀行所需的運輸單據及貨物物流資訊，以利銀行迅速驗證客戶提供交易資料正確性，大幅簡化銀行融資作業，加速客戶申請銀行融資時程，使融資交易更加安全迅速。

陽明指出，除持續推出數位化創新服務，讓客戶與物流相關業者可隨時透過行動裝置獲取即時資訊外，e化文件流程更讓客戶節省往返取件的時間及交通成本；而本次藉由跨業整合「環球貿易共享區塊鏈」，進一步讓進出口貿易及融資手續更為安全、順暢。陽明希望合作客戶及金融機構數能日益成長，吸引更多業者積極參與，充分利用平台優勢，提供一站式服務。

(時報資訊)

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