小編今天（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。蘋果iPhone 13新機開放預購傳佳績，24日將正式開賣。美林證券看好台積電與鴻海二檔蘋概重量級指標股；多位投資專家一致認為，蘋概股是今年少數整體較沒有輪漲到的族群，許多個股股價跌破在季線、年線之下，在股價基期低下，若外資、投信法人持續回補，後市不看淡。

【1】iPhone 13開賣啦 蘋概股開趴

蘋果iPhone 13新機開放預購傳佳績，24日將正式開賣，五大電信卯足全力祭出優惠，市場高度期待，美股蘋果（APPLE）股價22日反彈1.69％，內外資齊步點名看好台廠蘋果供應鏈，法人23日積極敲進，股價提前慶祝開趴。

【2】央行加碼打炒房 金融業：為明年升息預作準備

等不及對多家大型銀行的專案金檢結果出爐，央行第三季理事會議就提前祭出三道選擇性信用管制措施來對房價「加壓」，金融業者指出，這顯示儘管業界認為有很多來自「供給面」的因素，包括建商的原物料、人工成本大漲至少三成，但央行顯然希望在「需求面」能發揮對房價壓抑的作用，尤其更可因此顯見央行已擔憂通膨預期越來越濃厚的當下，勢必再推漲房價，因此更要提早出手再怎麼樣也要試圖降房價。

【3】傳官方出手 恒大一拆三變身國企

正處於水深火熱的大陸地產商恒大化解危機有望。外媒報導，大陸官方已為恒大制訂重組方案，擬將其一分為三轉變成為國企，預計數日內就會對外公布重組方案。官方亦下達指示，要求恒大專注完成手上建案並避免美元債出現違約，以防堵危機進一步擴大。

【4】來自台灣「矽谷半導體女王」任拜登科技顧問

外媒引述消息報導，白宮23日邀集英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）及來自晶片、汽車、電子裝置製造商的多名執行長召開線上會議，商討如何化解年初以來影響全球的晶片缺貨問題。

【5】聯準會暗示 提前明年下半年升息

美國聯準會（Fed）台北時間23日凌晨公布最新決策，暗示最快11月啟動QE（量化寬鬆）退場，此外鑑於通膨急升持續時間超出預期，半數Fed決策官員預測明年就會展開升息。美國股匯聞訊雙漲，美元指數攀上1個月高點。

(時報資訊)