【時報記者莊丙農台北報導】證交所表示，由元大證券發行元大特選台灣電動車代表報酬指數指數投資證券(元大特選電動車N，證券代碼：020028)，將於9月27日正式掛牌上市，為今年第1檔上市掛牌ETN。

證交所指出，根據送件資料顯示，「台灣指數公司特選台灣電動車產業鏈代表報酬指數」，是由台灣指數公司所編製，以上市與上櫃普通股股票為母體，自財團法人車輛研究測試中心提供的電動車供應商名單中，篩選符合流動性條件的10至20檔當然成分股及合格股票，並採自由流通市值加權，以表彰投資台灣上市櫃電動車產業鏈具代表性公司含息績效表現。

「元大特選電動車N」成分股目前包括：台達電(2308)、群創(3481)、研華(2395)、友達(2409)、微星(2377)、緯創(3231)、正新(2105)、致茂(2360)、新普(6121)、佳世達(2352)、東元(1504)、貿聯-KY(3665)、和大(1536)、致伸(4915)、亞光(3019)、裕隆(2201)、威剛(3260)、三陽工業(2206)、中華(2204)、正崴(2392)共20檔股票，皆是鎖定以電動車為高度發展重心的關鍵企業。

(時報資訊)

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