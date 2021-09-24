時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/23 09/22 漲跌

10月RSS3 173.90 173.00 +0.90

10月RTSR20FOB 159.80 160.50 -0.70

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/24）
紐約近月RBOB汽油
2.1715 +0.05
日本近月RSS3橡膠
186.50 -0.50
紐約近月輕質原油
73.30 +1.07
BDI綜合指數
4651 +91.00
倫敦三個月期銅
9273.50 -12.50
芝加哥近月黃豆
1284.25 +1.50
芝加哥近月玉米
529.25 +3.75
紐約近月棉花
93.31 +1.48
倫敦三個月期鎳
19351.00 +130.00
紐約近月天然氣
4.976 +0.17
紐約近月黃金
1749.8 -29.00
倫敦近月布蘭特
77.25 +1.06

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