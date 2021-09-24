時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.央行再出三招打炒房。(工商時報)
2.央行上修今年成長率至5.75％。(工商時報)
3.i13開賣啦，蘋概股開趴。(工商時報)
4.散戶雄兵發威，8月證券劃撥餘額3.13兆、續創高。(工商時報)
5.以WTO名稱申請入CPTPP，我國GDP估增逾2％。(工商時報)
6.總統：此時申請加入CPTPP，水到渠成。(中國時報)
7.台股收復萬七，信驊超車大立光成新股后。(經濟日報)
8.疫情效應，電價連七凍。(經濟日報)
9.超微、聯發科合作持續升溫，力抗英特爾Wi-Fi 6整合勢力。(電子時報)
10.車用顯示驅動IC長線拼超車NB？後段測試代工進補。(電子時報)
大陸頭條：
1.滬指漲0.4％，環保概念股表現強勢。(新浪財經網)
2.恆大財富：以房兌付時間。(新浪財經網)
3.最高法談反壟斷：將出台司法解釋。(新浪財經網)
4.央行逆回購1200億人幣，呵護雙節期間流動性。(經濟參考報)
5.多重政策支持，綠色產業投資踩油門。(經濟參考報)
國際頭條：
1.美國白宮尋求解決對汽車製造業造成傷害的半導體晶片危機。﹙路透社﹚
2.風險人氣改善，美元創一個月最大單日跌幅。﹙路透社﹚
3.燃料需求增加、原油庫存減少，油價升至兩個月高位。﹙路透社﹚
4.中國要求地方政府為恆大倒閉做好準備。(華爾街日報)
5.美國股市大漲，本周由跌轉升。(華爾街日報)
6.恆大危機加劇需求面擔憂，鐵礦石價格下挫。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)