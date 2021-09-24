時報-今日焦點新聞

國內頭條：

1.央行再出三招打炒房。(工商時報)

2.央行上修今年成長率至5.75％。(工商時報)

3.i13開賣啦，蘋概股開趴。(工商時報)

4.散戶雄兵發威，8月證券劃撥餘額3.13兆、續創高。(工商時報)

5.以WTO名稱申請入CPTPP，我國GDP估增逾2％。(工商時報)

6.總統：此時申請加入CPTPP，水到渠成。(中國時報)

7.台股收復萬七，信驊超車大立光成新股后。(經濟日報)

8.疫情效應，電價連七凍。(經濟日報)

9.超微、聯發科合作持續升溫，力抗英特爾Wi-Fi 6整合勢力。(電子時報)

10.車用顯示驅動IC長線拼超車NB？後段測試代工進補。(電子時報)

大陸頭條：

1.滬指漲0.4％，環保概念股表現強勢。(新浪財經網)

2.恆大財富：以房兌付時間。(新浪財經網)

3.最高法談反壟斷：將出台司法解釋。(新浪財經網)

4.央行逆回購1200億人幣，呵護雙節期間流動性。(經濟參考報)

5.多重政策支持，綠色產業投資踩油門。(經濟參考報)

　國際頭條：

　1.美國白宮尋求解決對汽車製造業造成傷害的半導體晶片危機。﹙路透社﹚

　2.風險人氣改善，美元創一個月最大單日跌幅。﹙路透社﹚

　3.燃料需求增加、原油庫存減少，油價升至兩個月高位。﹙路透社﹚

4.中國要求地方政府為恆大倒閉做好準備。(華爾街日報)

　5.美國股市大漲，本周由跌轉升。(華爾街日報)

　6.恆大危機加劇需求面擔憂，鐵礦石價格下挫。(華爾街日報)(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#台股 #收復 #萬七

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