【時報記者林資傑台北報導】台股交投熱絡使得推薦飆股等投資詐騙案激增，金管會指出，2021年截至17日經民眾檢舉的疑似詐騙案已達203件，相較上半年的96件，僅2個半月便翻倍跳增，對此再次呼籲投資人從事投資理財前務必提高警覺，審慎判斷投資訊息。

鑑於今年此類疑似詐騙案激增，金管會對此祭出4招因應，包括督導證券期貨周邊單位、證券期貨及投信投顧業者，積極宣導注意相關風險、強化反詐騙警覺及對股市交易的監視查核外，亦與刑事警察局建立即時聯繫窗口，深化雙邊合作以協助警方及司法單位辦案。

證期局副局長蔡麗玲表示，檢視今年接獲的檢舉案態樣，以不法人士用電話、簡訊或LINE推薦飆股、未上市櫃股票，勸誘投資海外低價股，或冒用合法業者或財經專家學者名義誘騙投資為最大宗。相較於7、8月間檢舉案激增，9月迄今接獲件數已慢慢下降。

對此，金管會再次呼籲投資人從事投資理財前務必提高警覺，審慎判斷投資訊息，並可至金管會證期局官網的「防範非法證券期貨業宣導」專區，查詢金管會核准的合法證券商、期貨業、投信投顧業名單，以確保自身權益。

同時，為強化投資風險意識，金管會已督導證券期貨周邊單位積極宣導投資人注意投資相關風險。券商及投信投顧公會已建置國際投資警示專區及非法業者警示專區，供投資人查詢相關非法業者警示及海外投資注意事項、近期遭冒名財經人士對外澄清內容等資訊。

而券商及投信投顧工會亦將於9月陸續透過辦理座談會、刊登平面與媒體廣告、製作海報及反詐騙短片等方式，宣導投資詐騙態樣、手法、特徵等資訊，強化反金融詐騙警覺。證交所及櫃買中心亦強化對證券市場交易監視查核，以維護投資大眾權益。

最後，為利證券期貨相關不法案件處理效率，金管會與檢警調等相關司法機關已建立密切連繫及合作管道。為防範金融詐騙事件，金管會已與內政部警政署刑事警察局召開研商「防制假投資詐欺」會議，決議由雙方建立即時聯繫窗口，以利深化合作。

蔡麗玲表示，若民眾檢舉有提供具體證據，金管會將移送相關案件給法務部調查局或地檢署偵辦。而較無充分具體事證的案件，因涉及後續情資蒐集，則轉請刑事警察局進行情資分析以進一步了解。

(時報資訊)