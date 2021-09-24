【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.中央銀行選擇性信用管制再出招，中央銀行總裁楊金龍23日在央行第三季理監事會議後宣布，針對六都及新竹縣市等八大熱區的第二戶房貸取消寬限期、購地貸款最高成數降為六成、工業區閒置土地最高成數降為五成，原因則是央行經滾動式檢討，認為房貸還是增加很多，所以經全體理事一致同意，就原本的管制措施再升級。

2.電價連七凍！經濟部23日召開電價審議委員會，考量疫情影響國內經濟尚未復甦，會中決定10月起電價不予調整，維持平均每度2.6253元，創浮動電價實施以來最長凍漲紀錄。不過從明年起，高壓用戶將試行夏月電價提前5月16日起施行。

3.中央銀行第三季理事會決議政策利率不做調整，重貼現率連續六季停留在1.125％的歷史最低點，央行總裁楊金龍表示，央行延續當前「適度寬鬆」的貨幣政策，認為這有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長；央行也上調今年經濟成長率預估值至5.75％，明年成長率估值則是3.45％。

4.美國聯準會（Fed）縮減購債計畫全球矚目，中央銀行總裁楊金龍認為，與2013年相比，Fed本次採取更加審慎的手法且強化對外溝通，將有助於平穩市場反應，美債長天期利率可望緩步回升，但應不致引發國際資金大幅移動。

5.台股8月上漲242點，全靠散戶超給力，中央銀行23日公布8月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額續增至3.13兆元、連續十個月創新高，自然人戶在股市的影響力愈來愈大。

6.股后換人當！IC設計廠信驊23日早盤以2,320元開出後，一路走揚，最高衝上2,445元新天價，強逼大立光讓出股后大位；後續還有祥碩、力旺、譜瑞-KY、旭隼「四千金」追兵趕來，力旺、旭隼齊創新高，千金股排位戰「暗潮洶湧」。

7.行政院政委鄧振中23日宣布，台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），這是繼世貿組織（WTO）後最重要的經貿組織。國發會主委龔明鑫評估，在2044全面自由化那年，台灣將因加入使得實質GDP可增加2％以上，惟農業、汽車及其零組件產業會受到衝擊。

8.振興五倍券於22日起開放數位綁定及加碼券登記後，民眾反應相當熱烈，截至23日晚間9時為止，已有超過300萬人完成數位綁定。同時，經濟部預計在27日新增「資料修改功能」，讓民眾可以做資料修正，解決資料輸入錯誤所造成的困擾。

9.「928檔期」房市黃金大檔即將登場，土地市場率先開出紅盤！華固建設23日大手筆砸下44.88億元，以每坪高達513萬元、溢價率近八成的價格，成功得標台北市南港捷運昆陽站附近875坪土地，改寫區域天價紀錄，坐上南港「新地王」寶座。

10.打房打出高房價，預售屋愈打愈炙手可熱！據住展雜誌23日最新調查，政策打房，再加上疫情蔓延、營建成本攀升、缺工嚴重，這四大因素，導致北北桃三都預售新案市場出現缺貨危機，也是近期預售新建案敢大膽開出高價的主因。

11.花旗環球證券指出，越南停工負面消息已反映在紡織製鞋指標股股價上；豐泰23日最新公告越南產能陸續復工，更是送來及時雨。看好台系大廠2022年的營收與獲利動能不容小覷，初評紡織製鞋指標股，以儒鴻為投資首選、推測合理股價777元，豐泰投資評等同為「買進」。

(時報資訊)