【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.773元兌一美元收市，升值0.9分，成交值為10.85億美元。

2.集中市場23日融資增為2636.26億元，融券增為559931張。

3.集中市場23日集中市場總體自營商賣超7.74億元，投信賣超2.58億元，外資買超35.91億元。

4.晶圓代工報價不斷上漲，連帶讓供給吃緊的網通晶片成本不斷上攀。供應鏈傳出，瑞昱將於十月向客戶調漲所有產品單價，漲幅約在15～20％，法人看好可望推動瑞昱後續營運再度衝高。

5.被動元件廠今年仍有程度不一擴產計畫，然受到疫情、缺工問題雙重影響，新廠投產時程延後，衝擊新產能釋放，凱美東莞新廠將延至11月大量投產；禾伸堂龍潭新廠也因外籍工程師無法順利來台，遞延量產時程。

6.受惠於PCB應用快速發展以及需求強勁，加上銅價及加工費第二季都來到高檔，帶動銅箔廠榮科上半年業績表現亮眼，展望2022年，總經理陳銘樹表示，全球PCB銅箔產能跟不上PCB需求成長，整體供需看起來仍是吃緊的狀態，且加工費預期也是持穩，因此樂觀看待榮科明年維持成長趨勢無虞。

7.五倍券納入電商消費，法人預期，將帶動第四季台灣網路消費大幅成長，此外，疫情加速零售產業OMO虛實融合的發展，也帶動台灣品牌D2C（Direct to customer，直接面對消費者）的趨勢興起。法人認為，兩大因素有望帶動更多實體商店進行OMO轉型，將嘉惠91APP等虛實整合服務商的業績表現。法人預期，91APP上半年營收符合市場預期，第四季在五倍券發放以及OMO加速發展之下，營運有望獲強勁動能。

8.塑化產品價格飆，EVA漲破每噸3,000美元大關創新高，相關生產廠，包括台塑、台聚、亞聚、華夏、聯成等，營運添力。

9.特用材料需求熱、新品出貨攀升，長興8月自結稅前淨利4.09億元，月增9.51％、年增4.18％；前八月稅前淨利31.94億元、年增79.27％，每股稅前淨利2.58元。

10.全球疫情尚未穩定，自行車市場需求依然暢旺，惟組車大廠目前面臨缺料問題，造成組裝產能難以提高、訂單遞延出貨。滿手訂單的自行車龍頭廠巨大，下半年訂單平均達交率約七成。為解決國際零件大廠供料不及的問題，巨大在「路不轉人轉」下，許多低階與可取代的零件料源，紛紛改採台廠品牌替代，力拚提高訂單達交率。

(時報資訊)