【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周四收盤，道瓊工業指數漲506.50點或1.48%，為34,764.82點。標普500指數漲53.34點或1.21%，為4,448.98點。那斯達克指數漲155.40點或1.04%，為15,052.24點。

2.聯準會暗示，提前明年下半年升息。美國聯準會（Fed）台北時間23日凌晨公布最新決策，暗示最快11月啟動QE（量化寬鬆）退場，此外鑑於通膨急升持續時間超出預期，半數Fed決策官員預測明年就會展開升息。美國股匯聞訊雙漲，美元指數攀上1個月高點。

3.英央示警，經濟成長放緩通膨升溫。英國央行（BOE）23日發布政策聲明，利率與量化寬鬆規模維持現狀，但對於英國當前經濟出現成長放緩及通膨壓力升溫的矛盾趨勢提出警告。英國通膨年率今年內可能升破4％，有決策官員基於這個理由，呼籲盡早結束量化寬鬆（QE）措施。

4.拜登欽點蘇姿丰，任科技顧問。外媒引述消息報導，白宮23日邀集英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）及來自晶片、汽車、電子裝置製造商的多名執行長召開線上會議，商討如何化解年初以來影響全球的晶片缺貨問題。

5.疫情澆不熄，歐美9月PMI下滑。受到疫情升溫與供應鏈瓶頸衝擊，美國與歐元區的商業活動擴張力道同步減弱，歐元區9月綜合採購經理人指數（PMI）初值降至五個月新低，美國的數據更創下12個月新低。

6.避免通膨失控，巴西央行升息4碼。巴西央行22日（周三）宣布將基準借貸利率一口氣調升一個百分點至6.25％，以因應該國消費者物價不斷急速上揚的挑戰，並且預期10月召開下次例會時，可能會再調升一個百分點。

7.美股遇亂流，投資專家轉趨保守。大陸恒大危機拖累美股20日狂瀉、聯準會（Fed）可能縮減量化寬鬆（QE），以及停滯性通膨隱憂浮現，華爾街投資專家對美股後市轉趨保守。美國財經媒體CNBC最新調查顯示，半數投資專家預期美股未來一年可能持平或下跌。

8.抗衡中美，英目標成為AI強權。英國政府周三（22日）公布一項十年戰略計畫，希望將該國打造成人工智慧（AI）超級強權，進而與AI實力堅強的中美大國抗衡。

9.晶片荒，汽車業估損失2,100億美元。眼看全球半導體缺貨遲遲未解，汽車業恐怕得做好承擔龐大損失的準備。AlixPartners顧問公司預期，晶片缺貨將使今年全球汽車產量損失770萬台，連帶使營收損失2,100億美元。

10.缺貨危機，讓車廠、晶片業變麻吉。受全球晶片持續短缺的影響，加上市場普遍認為汽車數位化程度將持續升高，令半導體公司與汽車製造商開始強化合作關係。分析師預期，晶片業者與車廠彼此依賴的程度只會越來越高。

11.艾達颶風破壞王，保險理賠上看440億美元。據災害風險評估機構Risk Management Solutions上周估計，自艾達颶風（Ida）8月29日登陸路易斯安那州以來，總共帶來310億～440億美元的保險損失。這將令艾達打入美國史上保險損失前五大颶風行列，且這些損失勢必會反映在保險公司第三季財報上頭。

12.亞馬遜新百貨傳明年開幕，高科技試衣間成亮點。外媒引述消息人士說法指出，亞馬遜規劃明年開設的百貨公司，內部一大賣點將是具有QR碼與觸控螢幕的高科技試衣間，盼能讓顧客擁有非傳統的購物體驗，以提振自有品牌服裝銷售。

(時報資訊)