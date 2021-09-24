【時報-台北電】台指期周四上漲180點至17080點。價差方面，台指期轉為正價差1.78點，電子期逆價差縮至-0.39點，金融期逆價差擴至-1.65點。現貨部分，三大法人買超25.63億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1855口至-7251口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1360口至-16468口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加620口至-8523口。

周四美國聯準會公布最新利率決策，基準利率維持不變，暗示將開始縮減購債，並表示最快明年啟動升息，美股四大指數齊揚，道瓊上漲1%，標普上漲0.97%，那指上漲1.02%，費半上漲2%，持續關注稍晚美國發布上周初領失業金人數。隨美股收紅，周四台股開高走高，一度大漲兩百餘點最高至17145.25點，收在17078.22點，收復萬七大關。權值股全面反彈，台積電領頭上漲0.34%，收588元，聯電上漲0.93%，終場收65.2元；觀察資金流向仍以電子產業為主流，成交占比達59%，航運產業降至11.5%，其中萬海、長榮跌深反彈，漲幅達2%以上，分別收在207.5元及127.5元。整體來看，恆大風波短期得到緩解，台股強勢反彈，但量能持續低迷，技術面來看皆在短期均線以下，大盤上攻力道有限，恐成區間震盪整理。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06升至1.12。VIX指數下跌1.8至19.91。整體選擇權籌碼面有利多方。(永豐期貨提供)

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