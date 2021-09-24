【時報記者林資傑台北報導】金管會因應「新電支條例」7月上路，考量電支機構發展及民眾便利支付需求，宣布核准財金公司建置電支跨機構共用平台，提供轉帳、繳費及繳稅功能。其中，8家專營電支機構的轉帳功能將於10月上線，繳費及繳稅功能則預計第四季上線。

銀行局副局長林志吉表示，金管會經洽央行意見後，17日核准財金公司經營「跨機構間支付款項帳務清算業務」、並統一建置「電子支付跨機構共用平台」，以提供電支跨機構轉帳、繳費、繳稅等3項新功能。

其中，「轉帳」功能即開放跨機構間互通金流服務，滿足資金移轉便利支付需求。林志吉指出，依電支條例規定，8家專營電支機構原則上均應在9月底前參與該功能，目前已陸續與財金公司進行相關介接測試，預計10月間上線。

8家參與的專營電支機構，包括歐付寶、橘子支、簡單付、國際連、街口5家電支機構和悠遊卡、一卡通、愛金卡3家原電票機構。而已獲准設立但尚未開業的全盈支付、全支付，未來若順利取得執照開業，亦需按規定加入開放提供轉帳功能。

林志吉表示，電支跨機構間轉帳會收取手續費，目前傾向比照銀行間跨行轉帳費用方向討論。轉帳限額則回歸現有電支帳戶規定，目前第一類電支帳戶單筆匯兌上限10萬元、單月上限為100萬元，第二類電支帳戶則為單筆匯兌上限5萬元，單月收付限額各30萬元。

至於共用平台後續規畫提供的「繳費」及「繳稅」功能，主要為提供使用者便捷的電子化繳費、繳稅通路，擴大電子支付應用場景，可大幅提升民眾支付便利性，鼓勵專營電支機構參加，預計於第四季上線。

(時報資訊)