編按：恒大風暴暫時緩解，台股23日一度大漲逾200點，尾盤漲幅收歛，終場上漲152點，收在 17078 點，權值股台積電小漲0.3%，收588元；聯電反彈近 1%，站穩65元；金融股重獲買盤青睞，國泰金、中信金等上漲逾 1%。法人認為，大盤成交量僅2500多億元，市場追價乏力，目前指數在所有短期均線之下，17300點季線壓力沈重，投資人不宜躁進。

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中秋連假期間，多重利空衝擊了國際股市。首先由於美國目前舉債已超過28.4兆美元的上限，美國政府恐再度關門，市場擔心美股及美國經濟將再度受到衝擊。再來中國恒大集團由於債務違約風險升高，破產機率升高，市場擔憂中國經濟成長放緩以及全球原物料需求恐受影響，全球股市大跌，節後的台股也出現重挫。

指數橫盤多日後，9/22日單日大跌逾350點，以長黑跌破先前17633~17122點的區間帶。目前由於9/22日台股的長黑K棒屬於空方表態，後續先觀察多方上一次表態的位置，即8/23日紅K棒(高點位置約在16785點附近)於本波回測時能否守穩。若是多方能守穩，代表這波拉回屬於千點反彈後的回測，無須過度擔心；反之，若多方不守，則將回測8/20日低16248點，整理期會拉長。

過去每逢國際金融大事，特別是重大利空，外資在全球市場就會進行減碼，以因應投資人的贖回變現；而由於外資普遍持有的都是權值股，故在減碼之際，權值股會首當其衝，跌勢自然較明顯。

在大盤回檔之際，個股隨著位階不同有不同對應方式。若是剛轉弱的股票，多數與這次國際利空，導致賣壓釋放有關，部分鋼鐵股及金融股就是此類，要適度見好就收；倘若股價已經轉弱一段時間，如面板相關的友達、聯詠、敦泰、彩晶、記憶體的晶豪科、華邦電、旺宏等，這種股價早在1~2個月前就已轉弱的股票，近日的國際利空只能說是加速跌勢，而非引動跌勢，這類股由於籌碼早已鬆動，後續仍要謹慎。

之前談過在多數行情中，資金最終會自己找到出口，既然權值股有賣壓，則不占權值或外資持股較少的股票就成了近日多方資金流入的方向，當中今年上半年營運為谷底，第3季起回溫的個股就成了首選，要持續鎖定。

以網通業為例，去年已下單的料源近期已逐漸到貨，部分網通SoC單晶片供料缺口已在縮小，市場預估最壞情況可能已結束；儘管缺料問題預估要到明年第1季才能完全緩解，但是相關族群營運已在回溫。股價提前反應的結果，如網通設備的啟碁、正文、友訊、智易，網通電源的康舒等近日都有築出短底意味，而台揚在美國衛星廣播商Dish Network 訂單本季可望出貨下，股價已逆勢創新高，可持續追蹤。另外，受惠五倍券綁定開跑，由於這次能用於電商平台，對於第4季是傳統旺季的電商業者是利多，如網家、富邦媒、美而快等股價走強，也可留意。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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