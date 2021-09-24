北市土地開發總隊標售南港靠近捷運昆陽站一處875坪土地，結果由上市建商華固建設加價8成，總價44.88億元得標，得標單價每坪513萬元，創下南港的土地實價單坪新高，一舉成為南港的新地王，從開標結果可看出開發商對於南港前景看好，尤其是南港路兩側的軸帶，將會是南港未來幾年的發展亮點。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年南港一直是台北市土地交易熱門區段，過去南港土地利用主要都是工業為主，不過隨台北市都市擴張發展與產業外移，加上南港的鐵路地下化，工業區也陸續重劃或變更做為住商使用，台北市的東區門戶計畫讓南港能見度大增，近年南港地區也出現許多高額的土地交易，許多大型建商與壽險也積極參與南港的投資案。

此次標售土地面積為875坪，總共吸引5封投標單，上市櫃建商就有華固、遠雄等進場投標，底價25億元，土地使用分區屬於特定商業區，最後由華固建設加價8成，以總價44.88億元得標，得標單價每坪513萬元，而過去南港土地成交單價最高價紀錄為連雲建設、展曜建設以每坪420萬元買下都更效益土地，此次標脫後該土地一舉成為南港的新地王。

瑞普國際不動產估價師事務所所長吳紘緒分析，這次標售基地近昆陽站，馬路對側為國產集團未來總部大樓；同街廓西側鄰地729地號為2017年潤泰新向國產購置、與日本三菱聯手打造「南港玉成段企業總部案」，已於去年10月取得建照；南側732地號鄰地則為年初由慧榮科技取得最優申請人之台鐵局都更事業實施者的個案，周邊全是未來頂級企業總部大樓，尤其當初慧榮科技回租租金底價每坪就要1800元，一經標脫，等於抵定未來租金2000元、售價破百萬的格局。

吳紘緒說明，這次標售底價25億，得標價44.88億，溢價率79.52%、近8成，每坪單價513萬破區域行情，容積單價約每坪134萬，如果加計都更獎勵及容積移轉等開發效益，未來推案每坪將站上110萬。對比2017年潤泰新購入單價每坪218.7萬相比，短短4年半的時間，土地價格就直接翻倍漲了135%。

按本區土地使用管制規定，特定商業區之住宅使用樓地板面積比例最高不得超過50%，吳紘緒認為，以目前台北市頂級辦公室一屋難求，指標大樓穩站每坪4000塊的條件來看，南港未來高級辦公室無論在屋齡、建材、價格、聚集經濟都頗具競爭力，因此仍為建商、壽險業兵家必爭之地。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨則認為，北市大型土地釋出少，連帶帶動建商競逐，只要條件不差，多數能寫下高價，南港作為北市下階段發展重心，該地成為兵家必爭，預估在未來開發為商辦或具收益產品，也將為南港帶來新風貌。

(時報資訊)