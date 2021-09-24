即起至bb.q CHICKEN消費滿千，就贈送「全餐振興五倍券」。（bb.q CHICKEN提供） 10月每周五、六、日在city’super持1000元紙本五倍券，當日累滿3988元，送1瓶500ml、市價199元的奧利塔頂級葵花油。（city’super提供） city’super引進《寄生上流》捧紅的西班牙Bonilla a la Vista油漆桶馬鈴薯片，原味大白桶（左起），500g、990元；無鹽小藍桶，275g、790元。（city’super提供） 段純貞牛肉麵單人套餐，原價220元，五倍券優惠200元。（六角國際提供） 杏子豬排海陸三拼雙人套餐，原價616元，五倍券優惠500元。（六角國際提供） 振興五倍券刺激消費，該選數位綁定或領紙本券？目前已公布加碼方案的量販、超市都投紙本券一票﹗繼全聯放大15倍、美廉社三重優惠後，家樂福10月迎接32周年慶，適逢五倍券上路，端出30億元振興金，力推會員專屬活動，10月8日起持紙本五倍券到全台分店消費，量販店單筆滿1000元、超市單筆滿500元可兌換1本「家樂福10倍券」，食衣住行全包、總值超過1萬元，全台限量30萬本，較去年多10萬本。

另外，還有「周周五倍奉還」活動，總金額100萬元周周抽5倍返還金，不限支付方式在量販店單筆1000元、超市單筆500元、線上購物單筆1000元，每周抽10位，每位最高回饋2.5萬元，也就是中獎者使用五倍券支付，消費金5倍返還，五倍券也全額奉還；使用玉山家樂福聯名卡支付，周周抽1位10倍返還金，最高回饋5萬元。另，持紙本五倍券單筆滿500元、1000元送超驚喜家電抵用券。

city’super給三重優惠

city’super看準多數消費者會使用五倍券集中採買日常生活用品，加上10月8日起領券適逢百貨周年慶，提出三重優惠，包含當日消費滿1000元含紙本五倍券，送100元活動抵用券，可累贈；還有10月每周五、六、日持1000元紙本五倍券，當日累滿3988元，送1瓶500ml、市價199元的奧利塔頂級葵花油，累滿5988元則送1瓶100ml、市價298元的王室御用「皇嘉」特級冷壓初榨橄欖油綠瓶，可累贈。還能享有全台門市指定商品振興組合及振興優惠」，包含日本麝香葡萄、美國特優沙朗牛排等頂級食材、人氣夯品西班牙油漆桶馬鈴薯片等逾50項。

除了量販超市加碼五倍券外，全家國際餐飲、六角國際集團聯合旗下連鎖餐廳，也加碼五倍券使用回饋，其中全家旗下的大戶屋、bb.q CHICKEN，就算不使用政府五倍券也能享期間優惠，聯合振興動起來。

餐飲集團推出省錢套餐

全家國際餐飲旗下日本定食餐廳「大戶屋」，與韓國最大炸雞品牌「bb.q CHICKEN」，聯合推出，消費滿千贈「全餐振興優惠券」，不須使用政府振興五倍券，只須當筆消費滿1000元，就可獲得總價超過5000元的品牌聯合優惠券，可於旗下大戶屋、bb.q CHICKEN使用，加碼享聚卡會員周周送優惠券，共計回饋666元。

六角國際旗下10大品牌響應推出「五購送」振興券雙重優惠，推出超省錢套餐等促銷。凡於10月8日至12月31日，持任一面額紙本振興五倍券，至旗下品牌消費，包含日出茶太、銀座杏子豬排、京都勝牛、段純貞、大阪王將、英格莉莉、美利河，及太陽蕃茄拉麵等，可享有至少15項以上的優惠，最高折抵1382元，而若是「六角美食通」APP會員，使用紙本五倍券消費，可再獲得千元電子紅包券，不限品牌每日消費皆可領取1份，還能轉贈APP與親友分享。

(時報資訊)