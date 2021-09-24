五倍券還沒正式開用，在三級警戒受創最深的飯店餐飲業已迫不及待出手，繼晶華、君悅兩大飯店巨頭表態搶食，餐飲業龍頭王品集團也跟進，促案甚至提前至下周一開跑，要無縫銜接國慶連假，搶五倍券不落人後。

五倍券數位綁定引爆熱潮，接下來就是明天開跑的紙本券預購。根據去年經驗，由於通路業者提供更多優惠，強勢吸納紙本券，明天到五倍券開放使用的這段期間，足以讓飯店及餐飲業者超前部署，就等五倍券進帳。

飯店業龍頭晶華開出第一槍，宣布即日起就能預定10月8日後住房，且罕見祭出「零元入住再送10000元」的住房案，持5000元紙本券全額入住就回饋餐飲消費金5000元，及旗下其他品牌住宿抵用金5000元。

全台房間最多的台北君悅不甘示弱，宣布持紙本券用餐就加碼50％，200元券可抵300元，以此類推。住房計畫採快閃促銷，目前傳出5000元紙本券全額入住可「住一送一」，或直接升等豪華套房，下周一就會開賣。

雲朗集團不限紙本券、也納入數位券，以全額五倍券支付房費，先就地增值10％，以5500元價值折抵，另外加碼全數奉還所支付面額等值的5000元「雲朗振興券」，可於下次消費時折抵使用，通行旗下各品牌飯店。

飯店站上起跑點，餐飲業也很拚，王品集團比照去年三倍券，提前在下周一開跑，在旗下21品牌、275家門市消費滿千，會先回饋「王品振興金」，12月起可直接換回現金，並可轉贈親友，預計砸近1億元預算促銷。

旗下有日出茶太、銀座杏子豬排品牌的六角國際，首度動員10個品牌，持任一面額紙本券均有優惠，最高增值25％。全家餐飲旗下大戶屋、bb.q CHICKEN，不限用五倍券，消費滿千就回饋價值逾5000元優惠券。

(時報資訊)