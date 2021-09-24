健保署最近行文全台各醫療團體，要求為民眾打COVID-19疫苗「誤刷」健保卡的醫療診所「更正」刷健保卡資料，經查全台初步收回約2600萬元健保費，健保署副署長蔡淑鈴表示，可能宣導不足以致誤刷，更正資料是讓醫療診所有「自清」的機會，以免觸法。

健保署8月初行文中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國基層醫療協會、中華民國區域醫院協會、台灣醫學中心協會、台灣社區醫院協會等單位，要求對各團體所屬的醫療院所「道德勸說」。

健保署行文指出，請各單位協助轉知各醫療院所，勿以單純到醫療院所接種疫苗、沒有就醫的民眾為對象，虛報健保費用，如自行檢視有申報錯誤情形，於8月底前洽健保署各分區辦理更正。

健保署違規查處室副組長董玉芸指出，陸續有醫療院所回報更正，初步統計至9月初全台各地有約數百家醫療診所辦理更正，共收回約2600萬元的健保費。

董玉芸說，依《健保特約管理辦法》第46條規定，醫療院所在該署尚未展開調查前，主動修正健保申報資料，並繳回相關費用，可免於被追究行政責任，若是經檢舉、調查有虛報情形，會依法究責懲處。

董玉芸指出，疾管署對施打COVID-19疫苗的醫療院所已補助費用，7月24日以前每劑補貼140元、7月24日以後每劑補貼200元，施打疫苗應不涉及刷健保卡申報健保費。

據了解，嘉義檢調會同健保署於8月初調查嘉義市一家績優診所涉詐領健保費、民眾打疫苗盜刷健保卡，11年來累計不法獲利共約6000萬元，且檢調還在釐清是否也涉及COVID-19疫苗接種盜刷健保卡，因而引起健保署高度關注，而有讓醫療院所「自清」，以「校正回歸」健保費申報之舉。

(時報資訊)