面臨被罷免「刪Q」的台灣基進立委陳柏惟，繼今年3月在立院傳授行政院長蘇貞昌「吃草蝦是男人的加油站」之後，昨日再度正常發揮，要求蘇貞昌要動用政院力量，鼓勵民眾使用五倍券時要去「心所愛的店（台語）」，例如吃臭豆腐，或去買當兵的小蜜蜂，但不要買3萬元的冷氣。面對天外飛來一筆，蘇貞昌只淡淡回說「我們會盡量」。

曾呼籲外交部成立「內交部」、要國防部「邀請港人來台當兵」的陳柏惟，目前正面臨「刪Q」罷免危機。為扭轉外界印象，昨天他針對防疫紓困預算質詢蘇貞昌時，就不忘自稱「我是第一個質詢的立委」。只是，短短15分鐘的質詢時間，他花了將近5分鐘，傳授蘇貞昌要讓民眾「拿五倍券去喜歡的店消費」。

陳柏惟先是詢問，「院長，請教你五倍券是領實體的，還是『滴居透ㄟ』（Digital數位）？」蘇貞昌說，這兩天太忙還沒去弄，之後會跟太太綁數位券。

陳柏惟追問，院長，你拿五倍券是會買「大東西」，還是會去買點心、小菜？蘇貞昌回稱，每種行業都有招攬客人的方法，現在大家都好厲害，會多觀察、互相比較，看哪一種最適合自己。

這時陳柏惟建議蘇貞昌，要各部會鼓勵民眾去「心所愛的店」消費。因為既然五倍券都印了，最小面額是200，各部會應該廣告一下，要民眾多去「心所愛的店」買東西。

何謂「心所愛的店」？陳柏惟說，「去心所愛的店，可能是臭豆腐，可能是當兵的小蜜蜂」，用政府的鼓勵讓民眾去買這些，不要說拿5000不夠，還要再加更多錢花3萬去買冷氣，「根本就不需要這筆錢了啊，所以要鼓勵人民去自己喜歡的店消費」。

面對陳柏惟長篇大論主張「要去喜歡的店消費」，蘇貞昌神情嚴肅，僅回稱，這個券可以一再循環使用，「我們會盡量」。

(時報資訊)