為求房巿降溫，央行出乎意料，在疫後警戒降級未久，即重拳打房，中華民國不動產開發公會全聯會祕書長于俊明表示，民眾購買第2戶常是為幫子女置產、換置新屋，或因異地工作而購屋，這都不是在炒房，央行不准在貸款上有寬限期，實在欠缺合理性。但清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚則認為，目前市場資金很多，這波炒房相當凶猛，央行再祭管制措施「有警示作用」但是「效果不大」。

商總主席賴正鎰表示，這次央行是在警告投資客以及業者，要這些人不要衝過頭，這是一種心理戰。並有巿場人士示警，央行這次措施，打到中小型建商，未來會出現大者恒大現象，對巿場並不健康。就消費者來說，則只是打到沒錢的人。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨指出，近年房市火熱，炒風從蛋黃轉往蛋白的狀況愈發嚴重，也讓央行決定再次出手，本次政策除衝擊多戶持有的投資客外，也大幅增加中小型建商取地難度，並針對工業用地炒風產生作用。預估短期內資本較小的建商與投資客將受到影響，可是低利環境下，大資本的投資者雖更有機會擇優進場，央行透過不斷收緊資金，長期來說也有助於市場緩步降溫。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，這次取消第二戶寬限期措施，連帶影響到換屋族短期內的資金操作，尤其原本預計先買再賣的換屋族，在同時兩邊都要繳房貸的情況之下，就會有較重的財務壓力，所以資金不足者，就必須改變策略，先賣再買。

對於巿場後巿，戴德梁行總經理顏炳立則指出，土地是巿場的靈魂，靈魂不死，房巿依然樂觀，現在資金寬鬆，豪宅巿場許多人都是抱著現金購屋，根本不用貸款；目前最熱的蛋白蛋殼區，主要由剛性需求支撐，這部會也不會被這次央行打房措施打到。

屏東大學不動產經營學系副教授楊宗憲表示，央行再祭管制措施住要仍是以抑制投資客、短期炒作為主要目的。楊宗憲也認為，目前市場上熱錢多、資金充沛，央行的措施打擊「口袋不夠深」投資客，所以今年房地產市場仍是偏熱絡。

(時報資訊)