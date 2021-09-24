中央銀行昨日召開第3季理監事會，一如市場預期，政策利率「連6凍」，維持在1.125％的歷史低點。央行同時調高今年GDP（經濟成長率）預估，從原本5.08％增至5.75％，不過仍較主計總處預估的5.88％來得保守。

會否擔心恒大風暴變成「雷曼第二」，進而衝擊至全球，成為經濟復甦變數？央行總裁楊金龍表示，兩者不能相比，恒大目前還是大陸內部問題，國內金融機構曝險不多，對台灣影響應該不大，且股市也漲回來了。

撇除恒大風暴，楊金龍指出，全球景氣可望強勁復甦，但疫苗施打不均仍是變數，且各國經濟復甦進程分歧，若干國家央行調整寬鬆貨幣政策，地緣政治與氣候變遷風險均在，整體國際經濟金融不確定性還是很高。

國內受惠科技產品、傳產貨品外銷熱絡，央行看好出口持續成長，內需有科技廠商擴大資本支出，民間投資穩健成長，下半年疫情趨緩，防疫措施降級，國人消費信心回穩，加上五倍券將上路，民間消費可望回溫。

央行估計明年GDP為3.45％，原因是主要經濟體景氣持續復甦，新興科技運用需求仍殷，台灣出口以及民間投資動能可望延續，不比今年原因是基期影響，但內需服務業景氣復甦，有助提升就業與薪資，帶動民間消費回溫。

物價方面，近月國際原油等原物料價格續處高檔，且國內豪雨致蔬菜大漲，央行預估今年CPI及核心CPI分別為1.70％及1.17％，均低於2％的「警戒線」。隨油價趨向平穩，預估明年CPI及核心CPI年增率將降為0.92％。

楊金龍表示，國內通膨屬於短期現象，預期全年通膨仍屬溫和，明年通膨展望向下，在全球景氣持續復甦，加以國內疫情受控，民間消費回穩帶動下，預期今年下半年及明年經濟續溫和成長，貨幣政策決議維持寬鬆。

(時報資訊)