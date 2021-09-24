不出意外，即使國際燃料價格狂飆，經濟部電價費率審議會昨仍以「疫情嚴重影響商業」為由，決議凍漲10月電價，讓國內電價拉出最長的「連7凍」。不過經濟部也坦言，明年綠電比例提升，平均電價是往調漲方向走。

雖然電價凍漲，電價費率審議會昨也另通過台電提報的兩個電價新案。一個是2.5萬戶工商業高壓用戶，從明年起夏月電價提前半個月，從5月16日起就實施。另外現行台電版「簡易型三段式時間電價」，將新增夜尖峰「下午4點到晚上10點」時段，讓民眾多一個有利選擇。

新增夜尖峰時段供選擇

國際煤價翻倍，原油價也衝上70美元，天然氣價今年漲幅更超過8成，台電為免衝擊民生，以最保守基準估價提出最低調漲1.2％電價方案，即使如此，仍遭打回票。

對於凍漲理由，經濟部次長曾文生轉述費率會討論過程，指委員氣氛一致，都是考量疫情，認為很多服務業受疫情影響，應以照顧民生、穩定物價為優先。

電價從2018年4月調漲過一次後，至今長達3年半未調，每度仍維持2.6元。面對燃料成本高漲壓力未解，曾文生也同意，隨著再生能源比例提升，明年平均電價相應提升。但他強調，再生能源業者也會直接把綠電賣給企業用戶，部分成本會由用電大戶吸收。

民生戶未確定是否跟進

現行夏月電價時間為每年6到9月，各級電價比非夏月時貴上13％至27％。這次敲定工商高壓用電戶明年起從5月16日就實施，等於提早半個月收取較貴電價。不過台電強調，會同步調降高壓戶在非夏月費率，至於可降多少，還要精算。

曾文生直言，不同產業受衝擊會不一樣，但他認為產業可以調整排程因應，像是石化業就可以在離峰時段先生產。至於民生用戶未來是否也會跟進？他則說還未確定。

時間電價部分，目前僅有22萬戶選擇。「簡易型三段式時間電價」尖峰時間設定在上午10點到12點、下午1點到5點，所收費率較貴，其餘時段為半尖峰與離峰，費率則較便宜。

台電表示，未來就是新增一個夜尖峰時段「下午4點到晚上10點」，可讓民眾自由選擇。這對用電多在白天的民眾比較有利，例如學校、朝九晚五辦公室、夜間工作者，因為用電多在白天，此時費率較低。

(時報資訊)