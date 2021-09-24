本土疫情昨天再見「嘉玲」，新增9例確定病例均為境外移入，確診個案中無新增死亡。全國防疫警戒自7月27日從三級降到二級以來已維持近2個月，將暫定觀察至10月4日。而針對迄今仍沒解封的八大行業，經濟部已向疫情指揮中心遞交「仍受政府命令停業（八大行業）防疫管理措施指引」，業者若恢復營業，從業人員需至少6成打過疫苗，其他社交安全距離、隔板、口罩規定都必須遵守相關防疫措施。

由於外傳10月1日後全國有望降到一級，中央流行疫情指揮中心指出，本周已修正新的「二級警戒規定」，朝向維持二級警戒，但部分項目再放寬，強調一切將視疫情發展，與國人能否落實修改後的規定後再評估。

薪資補貼4萬 近日就撥補

指揮中心並證實已收到八大行業、郵輪業者等遞交防疫指引。而經濟部之前研擬持續提供紓困八大行業人員，最後也確定發給一次性營運與薪資補貼4萬元，其中每人1萬給公司，3萬元給員工，都是直接匯到員工戶頭，近日就會撥補。

而新北市板橋幼兒園及社區群聚感染事件，社區383名住戶昨解隔離，加上新北零確診，市長侯友宜表示，全案共隔離1003人皆為陰性，幼兒園事件告一段落，中央已正式結案，新北今起恢復二級警戒至10月4日。醫院及長照機構開放探視，醫院每天固定一時段，每次開放2人探視，長照26日起開放，每次3人、最多30分鐘，而集會人數上限室內80人、室外300人，景區人潮控管鬆綁容流量提升到8成，並開放露營場。

石門水庫楓半馬 延至明年

桃園市長鄭文燦昨也指出，長榮機師2加1事件已於17日結案，目前桃園只剩30人在居隔，都沒有新增的確診個案，他宣布桃園「強化二級警戒」結束，二級警戒至10月4日，八大跟特許行業仍然不能營業。但因中央仍禁辦大型活動，鄭也宣布原定12月7日登場、有高達6000人報名的「2021桃園半程馬拉松，石門水庫楓半馬」將延到明年疫情趨緩再舉辦。

郵輪復航否 參考外國規定

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，由於郵輪的旅客往往多達千人，國內目前還是有不明感染源的病例，加上郵輪空間也比較封閉，郵輪是否能復航，將會針對業者的防疫計畫評估，另外會參考其他國家對郵輪的復航規定。

(時報資訊)